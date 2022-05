Uomini e Donne, Luca sceglie e il web esplode con la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Una vera e propria polemica è quella nata nelle ultime ore e che ha coinvolto la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi e il suo programma ‘Uomini e Donne’. Una polemica nata in seguito alla suddivisione, in due puntate, della scelta del tronista Luca Salatino. Ma, come hanno reagito esattamente i telespettatori? Facciamo un po’ di chiarezza.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne

E’ prevista per domani, mercoledì 1 giugno 2022, la puntata finale di Uomini e Donne ma nonostante ciò il noto programma di Canale 5 nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria polemica. Come mai? I telespettatori non sembrerebbero aver gradito la decisione della trasmissione di suddividere in due puntate la scelta di Luca Salatino. La puntata andata in onda ieri è finita poco prima della vera e propria scelta, e questo ha fatto tanto arrabbiare i telespettatori che hanno poi affidato ai social il proprio pensiero. Nel corso della prima parte della scelta Maria De Filippi ha colto l’occasione per parlare della splendida amicizia nata all’interno dello studio televisivo tra lo stesso Luca e il cavaliere del Trono Over Alessandro Rausa. Il 91enne ha infatti accompagnato il tronista a scegliere il suo abito per la scelta divertendo molto il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Ma Luca ha molto legato anche con l’ex tronista Matteo Ranieri presente in studio in compagnia della fidanzata Valeria Cardone.

Le parole di Luca

Nel corso della puntata il tronista ha voluto ringraziare un po’ di persone dedicando loro delle bellissime parole. “A te Maria che anche quando ero corteggiatore hai cercato di capirmi, a volte non mi capisco nemmeno io. Alessandro è una persona che si mette in gioco alla sua età e ride sempre. Penso possa mandare il messaggio che nella vita non è mai troppo tardi per sorridere e che la vita non finisce mai. Matteo: non c’è stato giorno che non ci siamo sentiti, penso di aver trovato un amico sincero”. Queste nello specifico le parole espresse dal tronista che per la grande emozione ha fatto fatica a trattenere le lacrime. E proprio rivolgendosi alla De Filippi ha poi affermato “Sei la persona più umile che io abbia mai conosciuto. Quando ci siamo incrociati le prime volte, eri tu che mi salutavi”.

La polemica sui social

La scelta di dividere la scelta di Salatino in due puntate però è stato il motivo per il quale il programma e la conduttrice sono finiti al centro della polemica. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”. E poi ancora “Questo si è tirato mesi e mesi per una scelta e ora pure due puntate. Io scioccata”.