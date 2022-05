Isola dei famosi, Vladimir Luxuria al veleno contro Soleil: “Era da un pò che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri lunedì 30 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e con grande sorpresa è spuntata Soleil Sorge. Ebbene sì, pare che Ilary Blasi avesse in qualche modo annunciato che da lì a breve i telespettatori avrebbero visto sull’Isola due ospiti ovvero Vera Gemma e Soleil Sorge. Dopo questo annuncio poi la conduttrice si sarebbe collegata direttamente con le due donne che sono sembrate piuttosto convinte di iniziare questa nuova avventura. Da lì a breve avrebbe preso parola la nota opinionista del reality ovvero Vladimir Luxuria che non ha perso tempo nel scagliarsi contro la nota influencer ed ex gieffina. La battuta velenosa pare che non sia passata inosservata. Ma cosa hai accaduto tra le due?

L’Isola dei famosi, Ilary Blasi presenta le due nuove ospiti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della serata di ieri durante la puntata dell’Isola dei Famosi pare che Ilary Blasi abbia presentato due donne che a breve faranno il loro approdo sull’Isola. Si tratta di due donne che tra l’altro hanno già preso parte al reality in questione e stiamo parlando di Vera Gemma e Soleil Sorge.

La battuta velenosa di Vladimir Luxuria nei confronti della Sorge

Ad un certo punto, Ilary si sarebbe collegata proprio con entrambe ed a quel punto sarebbe intervenuta Vladimir Luxuria la quale ha fatto una battuta piuttosto velenosa nei confronti della Sorge. “Era da un pò che non ti si vedeva in Televisione”. Queste le parole di Vladimir Luxuria alle quali Soleil sembra aver risposto soltanto con un sorriso. La conduttrice avrebbe così avrebbe mandato in onda una clip relativa alla presentazione delle due ospiti ed ha ricordato quindi il fatto che già entrambe avessero preso porte al reality. A quel punto, Soleil si sarebbe scagliata contro Vera Gemma facendo una battuta e dicendo di non sentirsi assolutamente inferiore a lei.

Scontro tra le due “nuove” naufraghe

“Le uniche cose che ha più di me sono gli anni e il suo décolleté prosperoso…”, queste le parole di Soleil. A quel punto sembra che anche l’attrice abbia utilizzato delle parole piuttosto pesanti e risposto a tono all’ex gieffina dicendo “Tra noi c’è una differenza abissale“. Ed ancora l’attrice pare che abbia voluto poi lanciare un avvertimento alla Sorge sostenendo che dovrà stare molto attenta non soltanto a come si comporterà, ma anche a quello che dirà.“Io la sopporto, ma fino ad un certo punto perchè poi posso diventare molto, ma molto cattiva…”. Queste le parole dell’attrice. Insomma, sembra proprio che le due siano già piuttosto agguerrite.