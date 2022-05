Ilary Blasi fa una gaffe e poi chiede scusa: “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri lunedì 30 maggio 2022 è andata in onda l‘ennesima puntata dell’Isola dei Famosi, il noto reality e condotto da Ilary Blasi. Ad un certo punto, quest’ultima avrebbe aperto il collegamento con i suoi naufraghi e nello specifico nel parlare con Roger Balduino su Playa Sgamadissima, pare sia andata incontro ad un errore. Ma che cosa è accaduto? Nello specifico pare che la moglie di Francesco Totti avrebbe detto che Pamela Petrarolo avrebbe in qualche modo ha raggiunto il brasiliano nello stesso modo del primo eliminato Marco Maccarini. In realtà si tratta di un errore ed a quel punto Ilary Blasi si sarebbe corretta.

Isola dei famosi, Ilary Blasi commette una gaffe parlando con Roger

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi pare che Ilary Blasi nel parlare con Roger abbia commesso un errore. Nello specifico la moglie di Francesco Totti pare che nel parlare con il naufrago che si trova su Playa Sgamadissima, abbia sostenuto che Pamela Petrarolo avrebbe raggiunto lo stesso nello stesso modo del primo eliminato Marco Maccarini. Poi avrebbe fatto un passo indietro.

La conduttrice si rende conto dell’errore e fa un passo indietro

“ Il verdetto lo devo ancora dare, perchè il televoto va ancora chiuso, quindi scusatemi ho sbagliato, magari sono stata veggente, non lo so, vediamo, tra poco lo scopriremo”. Queste le parole di Ilary Blasi la quale si è resa conto di aver fatto un errore. In seguito alla prova del bacio in apnea, la conduttrice si sarebbe corretta ancora una volta. “Scopriremo il nome del secondo eliminato, per sbaglio ho detto che aprirò un televoto tra Roger, Marco e Pamela, l’ho letto per baglio, in realtà è ancora al televoto flash insieme a Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo”. Nel corso della serata poi la moglie di Francesco Totti avrebbe chiesto al naufrago Roger come avesse trascorso quei giorni su Playa Sgamadissima e la risposta del modello è arrivata soltanto dopo le parole di Vladimir Luxuria. “Ha sofferto molto la solitudine, ha avuto tanti infortuni, e poi si è trovato un’amica”. Queste le parole della nota opinionista del reality.

Ilary chiede a Roger le sue condizioni di salute

Ilary avrebbe così mandato in onda una clip relativa al naufrago e allo sfogo da lui ha avuto qualche ora prima.“Essere qua debole con il piede rotto è veramente difficile, le mie mani sono distrutte, è difficile, è triste mangiare da solo, sto soffrendo un po’, questa è la mia playa”. Ilary avrebbe chiesto quindi come stesse visto che lo avevano visto tutti un po’ sofferente dicendo che a breve qualcuno lo avrebbe sicuramente raggiunto. “Ciao a tutti, la caviglia mi fa malissimo, è gonfia, non riesco neanche a camminare, a parte la caviglia ho passato dei giorni bellissimi, mi sono trovato bene, una tranquillità, pace”. Questa la risposta del noto modello brasiliano.