Caterina Balivo diretta: “Non mi interessa se ho …”

0 SHARES Condividi Tweet



Caterina Balivo è una nota conduttrice la quale senza dubbio è una tra le più amate di sempre. Da diverso tempo ormai è lontano dalla televisione italiana, dopo aver lasciato il programma Detto Fatto. La conduttrice sembra che in questi giorni sia tornata a parlare e abbia anche confessato di aver messo su tre taglie. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la nota conduttrice?

Caterina Balivo, la conduttrice torna a parlare della sua vita e dei suoi progetti

La conduttrice Caterina Balivo, pare che in questi ultimi giorni sia tornata a parlare della sua vita privata e dei suoi progetti lavorativi. Pare che a breve la conduttrice tornerà in tv con due programmi tutti suoi. Il primo è quello intitolato “Chi vuole sposare mia mamma”, prodotto da Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e che andrà in onda su Tv8 in prima serata. A tal riguardo avrebbe dichiarato “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

“Sono tre taglie in più”, la confessione della conduttrice

Oltre a parlare del suo lavoro e dei suoi nuovi progetti lavorativi, la conduttrice pare che abbia anche parlato della sua forma fisica, dicendo di essere ingrassata e di essere tre taglie in più. “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”. Questo quanto rivelato dalla conduttrice.

Nuovi programmi per la conduttrice campana

“Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”. Questo quanto aggiunto dalla conduttrice campana, che continua ad essere molto amata dai telespettatori, felici di poterla finalmente rivedere in tv con dei programmi tutti suoi, dopo tanto tempo.