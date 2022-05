Chiara Ferragni lascia tutti senza parole: “Non condivido …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni la conosciamo tutti per essere una tra le più importanti imprenditrici digitali, la quale è da diversi anni ormai una delle donne più influenti al mondo. Sappiamo bene che da diversi anni sta insieme a Fedez, il noto cantante e rapper milanese, dal quale ha avuto anche due figli, ovvero Leone e Vittoria. In questi anni ha sicuramente raggiunto una grande fama a livello internazionale ed è un’influencer. Chiara pare che su Instagram, insieme al marito condivida tanti aspetti della sua vita privata e della quotidianità. Anche per questo motivo pare che sia stata spesso accusata. Adesso a parlare è proprio lei, Chiara. Ma cosa ha rivelato la moglie di Fedez?

Chiara Ferragni, il mondo della nota imprenditrice digitale più famosa al mondo

Chiara Ferragni la conosciamo tutti per essere una nota influencer ed una delle donne più influenti al mondo nel settore dell’ imprenditoria femminile nel digitale. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, molto spesso Chiara ed il marito condividono gran parte della loro quotidianità sui social con i loro follower, a partire dalla nascita dei figli a finire a ciò che fanno nel corso della loro giornata. Detto questo, l’influencer pare che nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera abbia confessato di non condividere sui social proprio il 90% delle cose che le accadono giornalmente, al contrario di quanto tutti possano pensare.

Le parole della moglie di Fedez “Il 90% della mia vita non è condivisa sui social”

“Le nuove generazioni, finalmente, sono pronte a condividere la vita vera, con le sue luci e le sue ombre. Detto questo, ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social”. Queste le parole dichiarate da Chiara Ferragni la quale sembra aver anche parlato di quelli che sono i suoi progetti futuri soprattutto riguardo quello che è il suo settore, ovvero l’ imprenditoria femminile. “Vorrei concentrarmi di più sull’empowerment delle donne, sui temi dell’imprenditoria femminile non soltanto facendo da esempio ma aiutando concretamente altre donne”.

I Ferragnez spesso criticati per condividere “troppo” sui social

Molto spesso Chiara Ferragni è finita al centro delle critiche per la quantità di informazioni che ogni giorno condivide sui social network a cominciare dalla nascita dei figli, a finire alla quotidianità. Effettivamente sia Chiara che il marito Fedez condividono molto spesso durante la giornata delle Instagram Stories raccontando anche ciò che avviene durante le loro giornate. A dire dalla Ferragni, però questo non significa condividere tutto quello che accade ma rendere partecipi i loro fan di ciò che sono e di ciò che fanno giorno dopo giorno.