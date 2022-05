Isola dei Famosi, botta e risposta tra Alvin e Ilary, lui: “Occupati di …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di ieri, e proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo e continuo scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. E proprio quest’ultimo si è anche infortunato leggermente durante la puntata. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Infortunio per Alvin in Honduras

All’Isola dei Famosi oltre che polemiche e discussioni a non mancare sono anche gli incidenti e gli infortuni. Tra i vari naufraghi infatti ad essersi fatti male sono stati Guendalina, Roger Balduino e Nick. Ed ecco che nel corso della puntata andata in onda ieri a farsi male è stato invece l’inviato Alvin che ad un certo punto si è espresso affermando “Mi si è spaccato il tendine del dito”. Ad accorgersi dell’infortunio per primo è stato uno degli opinionisti ovvero Nicola Savino mentre invece l’inviato ha colto l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina alla conduttrice. Alvin infatti ha affermato che il tendine gli si è spaccato per quanto ha dovuto scrivere all’avvocato.

Tensione tra Alvin e la conduttrice Ilary Blasi

Da qualche settimana ormai i telespettatori hanno avuto modo di notare una certa tensione tra la conduttrice dell’Isola Ilary Blasi e l’inviato Alvin. Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni infatti sembrerebbe che la conduttrice e l’inviato provino una certa insofferenza l’uno per l’altra. I due in realtà non sono intervenuti sulla questione in modo diretto ma si sono divertiti a battibeccarsi in diretta anche in modo abbastanza spontaneo divertendo il pubblico a casa. Nel corso della puntata andata in onda ieri però l’inviato Alvin sembrerebbe aver pronunciato delle parole che a molti sono sembrate un segnale di insofferenza. Nello specifico rivolgendosi alla conduttrice Alvin ha affermato “Se vuoi giocare devi venire qui in Honduras. Tu occupati dello studio, io della Playa”.

Continuo botta e risposta tra inviato e conduttrice

La puntata dell’Isola dei Famosi è stata alimentata da una serie di battibecchi tra inviato e conduttrice, che però non hanno mai perso il sorriso. Ad esempio ad un certo punto l’inviato in Honduras ha domandato alla conduttrice distratta quale programma stesse guardando. Insomma, quello che i telespettatori si stanno domandando è se la tensione tra i due sia reale oppure no. Domanda questa alla quale al momento non sembrerebbe essere possibile dare una risposta.