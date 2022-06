Berlusconi, la compagna Marta Fascina ha la cover con la fotografia di lui più giovane e il web esplode con durissimi commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di Marta Fascina ovvero la donna che dal 2020 si trova al fianco dell’Ex presidente del Consiglio dei ministri ovvero Silvio Berlusconi. La giovane donna è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla diffusione di una fotografia in cui tiene tra le mani il suo smartphone. Ad attirare l’attenzione è proprio la cover scelta per lo smartphone ovvero una fotografia del compagno. Sui social sono stati moltissimi a commentare tale scelta, e non sono mancate le polemiche.

Marta Fascina al centro dell’attenzione mediatica

Dal 2020 circa Marta Fascina, giovanissima deputata alla Camera per Forza Italia, e Silvio Berlusconi sono ormai una coppia. I due sono più volte finiti al centro del gossip e nello specifico nel corso degli ultimi giorni si sta tanto parlando della fotografia presente sui social in cui è presente la coppia. A far discutere è però la cover scelta dalla Fascina per il suo smartphone. Nella cover in questione è infatti presente proprio Silvio Berlusconi. Molti si sono quindi domandati come mai la donna abbia scelto di utilizzare una cover in cui è presente solo il compagno e non utilizzare ad esempio una bella fotografia di coppia.

Polemica per la fotografia scelta per la realizzazione della cover

Ma non solo, a far discutere o meglio ad attirare in modo particolare l’attenzione del mondo del web è stato anche un altro dettaglio. La fotografia di Berlusconi scelta per la realizzazione della cover non è recente, ma al contrario si tratta di uno scatto di qualche anno fa in cui Berlusconi è visibilmente più giovane.

La polemica sui social

La fotografia in questione ha fatto molto sorridere il mondo del web e dei social. Ed infatti non sono mancati i commenti ironici e le polemiche. Ad esempio vi è stato chi ha commentato scrivendo “Ci va a letto insieme, la cover mi pare il minimo sindacabile” e poi ancora “Ha fatto una cover con una foto di quando lui era giovane”. Ma non solo, vi è stato anche chi ha commentato scrivendo “È veramente innamorata lei! Sì… dei suoi soldi”, “Forse ai tempi della cover non prendeva il viagra“. Insomma, commenti sicuramente poco carini ai quali la coppia al momento non sembrerebbe aver replicato. I diretti interessati decideranno di farlo nel corso delle prossime ore oppure no? Non ci rimane che attendere.