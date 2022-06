Chiara Ferragni rivela senza freni: “Contro di me un accanimento scioccante …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più seguite al mondo. Una ragazza che con grande forza di volontà è riuscita ad affermarsi e ad ottenere importantissimi successi. Di recente la giovane donna, moglie di Fedez e mamma di due splendidi bambini di nome Leone e Vittoria, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata.

L’intervista di Chiara Ferragni a Il Corriere della Sera

Tutti conoscono Chiara Ferragni, celebre influencer italiana ma anche modella, blogger, designer e imprenditrice particolarmente apprezzata non solo in Italia. La giovane oltre ad essere una donna in carriera è anche una splendida mamma e moglie. E proprio sui social oltre a pubblicare contenuti legati al lavoro la ragazza è solita condividere anche delle immagini della sua vita privata e della sua quotidianità in compagnia del marito Fedez e dei suoi bellissimi bambini Leone e Vittoria. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la Ferragni ha parlato della sua vita esprimendo il suo pensiero anche su coloro che sono soliti attaccarla sui social ovvero gli hater. Quest’ultimi infatti si divertono a criticarla utilizzando delle parole poco carine, e a tal proposito la Ferragni ha rivelato che in realtà tali critiche e tali insulti è solita affrontarli con molta ironia.

Le parole di Chiara Ferragni sugli haters

“Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante…A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli…”, queste nello specifico le parole espresse dalla Ferragni che ha poi proseguito rivelando che proprio queste critiche ricevute all’inizio del suo successo sono riuscite a provocare in lei un po’ di insicurezza. La ragazza in diverse occasioni ha infatti pensato di non meritare tutto questo successo. E a tal proposito ha precisato “Sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo…Mi domandavo: ‘Perché mai dovrebbero credere in me?’…”. Ad un certo punto però la Ferragni è riuscita a trovare le risposte a tutti i suoi dubbi. “Mi sono detta: ‘Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo…So quanto valgo…'”.

Diego Della Valle fonte di ispirazione per la moglie di Fedez

Chiara Ferragni ha poi concluso la sua intervista a Il Corriere della Sera rivelando chi per lei è fonte di ispirazione. Alla domanda della giornalista la giovane imprenditrice ha risposto senza alcun dubbio rivelando il nome del noto imprenditore fiorentino Diego Della Valle a proposito del quale si è espressa affermando “Rappresenta l’italianità, portando la nostra tradizione nel mondo…”. Ma la Ferragni ha anche rivelato il nome di Maria Grazia Chiuri ovvero il direttore creativo di Dior a proposito della quale ha invece affermato “Da sempre difende i diritti delle donne…Con lei ho costruito una bella amicizia…”.