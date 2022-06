E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici stringe forte e sè Lorenzo Biagiarelli e il pubblico si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Perdere un amico a quattro zampe significa perdere un pezzo del proprio cuore. Ed infatti quando questo momento arriva il dolore è davvero tanto grande. A provare tale dolore nelle ultime ore sono stati la giornalista Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La famiglia ha perso infatti il proprio cane di nome Godzilla e sulla delicata questione è anche intervenuta la conduttrice Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri.

Grande dolore per Selvaggia Lucarelli e la famiglia per la morte di Godzilla

Un dolore molto grande quello provato da Selvaggia Lucarelli e dalla sua famiglia per la scomparsa dell’amatissimo Godzilla. Stiamo nello specifico parlando del loro fedele amico a quattro zampe appartenente alla razza Cavalier King Charles Spaniel che nel corso dell’ultimo anno ha sofferto molto. Il cane ha infatti avuto molti problemi di salute tanto da essersi rivelato necessario anche il ricovero in clinica. Purtroppo però nonostante i vari tentativi Godzilla non ce l’ha fatta, e proprio nella giornata di ieri è arrivata la notizia della sua scomparsa. A condividere con i followers questo grande dolore è stata proprio Selvaggia Lucarelli. Ma non solo, anche Antonella Clerici ha condiviso la triste notizia con i telespettatori di E’ sempre mezzogiorno. Nel programma in questione è infatti presente il compagno della Lucarelli ovvero il blogger esperto di cucina Lorenzo Biagiarelli al quale la Clerici nel corso della puntata di ieri ha voluto dedicare un dolce pensiero e un dolce abbraccio.

Le parole di Antonella Clerici per Lorenzo Biagiarelli

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, celebre programma di Rai 1, nel corso della puntata di ieri ha deciso di fermare la scaletta per qualche minuto e dedicare un dolce pensiero a Biagiarelli e al grande dolore provato per la morte del cane Godzilla. “Siccome noi siamo una grande famiglia volevo darti un abbraccio forte forte”, queste le parole espresse dalla conduttrice che ha poi proseguito “Oggi Lorenzo ha perso il suo amato cane Godzilla ed è una giornata un po’ così. Io lo so perché quando è mancato il mio Oliver, che per me è stato il compagno di vita come il vostro cane… E’ un dolore che solo chi ama gli animali può capire e anche se soffriva da tanto”.

La risposta del compagno della Lucarelli

Il compagno di Selvaggia Lucarelli è apparso davvero molto emozionato dalle parole espresse dalla conduttrice. Parole alle quali ha risposto affermando “Oggi ho pensato comunque di venire perché ci sono persone che magari hanno anche sofferto di più… Non si è mai pronti psicologicamente”.