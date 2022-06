Isola dei Famosi, Ilary e Alvin ai ferri corti, un ex naufrago conferma le voci

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni mesi su Canale 5 va in onda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E mentre nel corso delle prime puntate tutto sembrava procedere nel migliore dei modi ecco che adesso, da qualche settimana, si sente sempre più spesso parlare di malumori tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A rivelarlo sono stati alcuni ex concorrenti del noto reality show.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

Il rapporto tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin nel corso delle ultime settimane sta facendo davvero tanto discutere. I due non perdono occasione per rendersi protagonisti di particolari scontri e nonostante lo fanno mantenendo sempre il sorriso ecco che secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbero esservi delle reali e profonde tensioni. A rivelarlo sono stati proprio alcuni ex concorrenti dell’Isola dei Famosi che intervistati da DiPiùTv avrebbero confermato che le tensioni tra Alvin e Ilary sono reali.

La rivelazione degli ex concorrenti dell’Isola dei Famosi

“Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via”, queste nello specifico le parole espresse da un ex concorrente dell’Isola dei Famosi che però ha scelto di non rendere noto il suo nome. Stando a quanto rivelato da questo ex naufrago tra Ilary e Alvin i rapporti sarebbero davvero tesi e i due lo dimostrerebbero anche nel corso della pubblicità. Uno spazio durante il quale i litigi si fanno più intensi.

L’indiscrezione su Luxuria

Ilary Blasi puntata dopo puntata non perde mai occasione per riprendere il suo inviato in Honduras che a sua volta ormai da qualche puntata ha iniziato a mostrare insofferenza. Alvin infatti in diverse occasioni ha lasciato intendere di non apprezzare particolarmente le parole espresse dalla conduttrice. Durante una delle scorse puntate ad esempio la conduttrice è caduta dallo sgabello, e subito dopo rivolgendosi proprio ad Alvin ha affermato “E’ colpa sua”. Parole alle quali l’inviato ha risposto “Sei per caso caduta dalla sedia?”. “Si, a buon rendere” è stata la risposta della Blasi. Insomma, il rapporto tra Ilary e Alvin sembrerebbe essere abbastanza compromesso. Tanto che proprio l’inviato potrebbe essere presto sostituito. Un ex naufrago intervistato da DiPiùTv ha infatti rivelato “Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata”. Ma, sarà davvero così? Al momento nessuna conferma, per cui non ci rimane che attendere.