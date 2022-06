Oggi è un altro giorno, Guenda Goria al veleno contro la mamma Maria Teresa Ruta “Non ha fatto un passo indietro per noi figli”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Guenda Goria è la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. La giovane negli ultimi anni ha acquisito grande popolarità, soprattutto dopo aver preso parte al Grande Fratello vip proprio in compagnia della sua mamma. Pare che all’interno della casa più spiata d’Italia fossero già immersi alcuni problemi tra le due donne che comunque si vogliono tanto bene e sono anche parecchio legate. Era stata più che altro Guenda durante il reality a raccontare qualche aneddoto relativo alla sua infanzia e al rapporto con la madre. Pare che Guenda avesse in qualche modo ripercorso gli anni in cui Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sono lasciati e della sofferenza ovviamente provata dai figli. Le due sono state ospiti a Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone dove hanno parlato ancora una volta del loro passato. Ma cosa hanno dichiarato nello specifico?

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta ospiti nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono state ospiti nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e pare che entrambe abbiano ripercorso un po’ quella che è stata la loro vita. Già durante il reality al quale hanno preso parte qualche anno fa, ovvero il Grande Fratello vip sembra che le due abbiano parlato e raccontato alcuni momenti difficili dovuti soprattutto alla separazione tra Maria Teresa e l’ex marito.

Guenda un fiume in piena, il ritratto della mamma

Nel salotto di Serena Bortone, Guenda ha parlato della sua mamma e pare che abbia espresso per lei delle parole davvero molto significative.”Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e la felicità degli altri. Una donna molto generosa che dà tanto amore, ma è anche una donna che ha sempre ben presente qual è la sua realizzazione. Una donna forte, indipendente. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interesse con quelli degli altri“. Queste le parole di Guenda che se da una parte ha parlato bene della sua mamma, dall’altra ha voluto farle anche un attacco.

L’affondo della figlia nel salotto della Bortone

“Quello che secondo me non ha saputo fare è fare un passo indietro per dare priorità ai figli e alle loro esigenze“. Queste ancora le sue parole piuttosto pesanti, di fronte alle quali pare che Maria Teresa sia rimasta in silenzio. A parlare ancora come un fiume in piena, proprio lei, Guenda. “I figli anche quando sono autonomi e indipendenti dicono ‘io non ho bisogno di niente’, ma la verità è che abbiamo sempre bisogno. Io ancora oggi le chiedo dei consigli e i suoi consigli sono preziosi. Poi si è innamorata perdutamente e io ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già mio padre che se n’era andato dopo la separazione”.