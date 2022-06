Aurora Ramazzotti massacrata sui social: “Per non sembrare figlia di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti la conosciamo tutti per essere sicuramente la figlia del Grande Eros Ramazzotti e della showgirl Michelle Hunziker. Fin da piccolina è stata al centro del gossip e sotto i riflettori proprio per il fatto di essere figlia di due grandi artisti. Crescendo poi Aurora è diventata un vero e proprio personaggio dello spettacolo e da diversi anni è anche piuttosto attiva sui social network, dove è particolarmente seguita.

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker molto amata anche sui social

Se da una parte Aurora è tanto amata dal pubblico, molti altri sembra che non perdano occasione per attaccarla e criticarla. Proprio in questi ultimi giorni sembra che Aurora sia finita al centro delle polemiche e pare che sia stata accusata di fingersi “personaggio impegnato” per evitare di essere classificata come “figlia di”. Proprio a queste accuse, Aurora sembra abbia risposto. Ma cosa ha dichiarato? “Quando voglio farmi del male, perché mi sono svegliata con l’autostima troppo alta, apro Twitter”. Queste le parole dichiarate dalla figlia di Michelle, condividendo alcuni tweet che pare abbia trovato in rete.

Critiche per Aurora, una follower toglie il segue su Instagram

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Aurora Ramazzotti in questi anni ha provato alla carriera da conduttrice, ma si è anche costruita un vero e proprio personaggio su Instagram. Il suo profilo Infatti conta oltre 2 milioni di follower ed è un vero e proprio punto di riferimento per tanti giovani che seguono sempre con tanto affetto. Sul suo profilo social pare che spesso Aurora affronti temi come quelli riguardanti l’emancipazione della sessualità femminile o salute mentale, avendo sempre un approccio positivo.

La giovane Ramazzotti risponde in modo epico

Questo però forse non è piaciuto a tutti. “Oggi tolgo il follow ad Aurora Ramazotti. Mi dispiace, ho condiviso alcune battaglie ma ad un certo punto too much. Credo sia una bravissima ragazza ma dovrebbe abbandonare un po’ questo personaggio troppo impegnato per non sembrare figlia di”. Questo quanto scritto da una ragazza, parole alle quali la stessa Aurora ha voluto rispondere con la sua solita ironia. “Salutiamo tutti Franci, ci mancherai amo“. Questa la risposta di Aurora.