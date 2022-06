Alberto Matano svela che a luglio si sposerà e poi aggiunge un particolare che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è un noto conduttore televisivo il quale di certo in questi anni ha trovato il modo di poter catturare l’amore dei telespettatori che lo seguono sempre con tanto affetto. Al timone ormai da diversi anni della trasmissione La vita in diretta, Alberto è ad oggi infatti uno dei conduttori di maggiore successo e non soltanto di casa Rai. Proprio in questi giorni sembra che l‘ex volto del Tg1 abbia lasciato tutti completamente senza parole. Ma per quale motivo? Ebbene, sembra che Alberto abbia annunciato che a breve convolerà a nozze. Ma con chi? Questa tra l’altro non è stata l’unica sorpresa. Facciamo un pò di chiarezza.



Alberto Matano pronto a convolare a nozze il prossimo mese di luglio

Alberto Matano, come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che sia riuscito a cogliere tutti di sorpresa annunciando il suo matrimonio che si celebrerà in questo mese di luglio. Pare che il conduttore sia pronto a convolare a nozze con il suo compagno e la notizia è stata data proprio da lui stesso a grande sorpresa. A lanciare questa notizia anche Chi Magazine, il settimanale di Alfonso Signorini nella rubrica Chicche di Gossip dove si legge che il conduttore è pronto a sposarsi con il suo fidanzato storico.

Ad officiare la cerimonia la sua più grande amica Mara Venier

Le sorprese non sono di certo finite, visto che a quanto sembra ad officiare la cerimonia sarà Mara Venier, che oltre ad essere una grande conduttrice è anche una grande amica di Matano. Quest’ultimo non avrebbe avuto alcun dubbio per chiedere alla Venier di poter officiare le sue nozze che si terranno il prossimo mese di luglio. “Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier”.

Ma chi è il misterioso compagno di Alberto, pronto a diventare suo marito?

Questo quanto si legge su Chi Magazine sul noto conduttore che tra l’altro è stato da sempre molto riservato. Soltanto recentemente il conduttore aveva fatto coming out, anche se mai palesemente. In tanti stanno cercando di capire chi possa essere il fortunato che diventerà il marito di Matano.