Arisa e Vito Coppola, decide di parlare Lucrezia Lando

Si continua a parlare di Arisa e di Vito Coppola, i quali sono stati al centro del gossip in questi mesi per via della loro storia d’amore. I due effettivamente si sono conosciuti a Ballando con le stelle, esperienza che hanno condiviso e sembra che proprio ballando sia nata questa grande sintonia tra loro. Ad ogni modo, all’interno del programma pare che non avessero ufficializzato nessuna relazione, cosa che poi non hanno fatto neppure fuori. Eppure i due sarebbero stati pizzicati insieme diverse volte ed ancora sembra che soprattutto Arisa avesse fatto intendere qualcosa sul loro rapporto. Poi qualche tempo fa i due avrebbero fatto capire di essere piuttosto distanti l’uno dall’altro. Negli ultimi tempi, però, proprio Vito Coppola sarebbe stato al centro del gossip per un presunto flirt con una ballerina di Ballando con le stelle. Adesso il ballerino ha avuto modo di fare chiarezza al riguardo.

Vito Coppola e Arisa, è davvero finita?

Vito Coppola in questi giorni sembra abbia parlato e fatto chiarezza sul gossip che lo ha visto protagonista in questi ultimi tempi. Attraverso una diretta su Instagram sembra proprio che il maestro di ballo abbia voluto parlare con i suoi follower parlando degli imminenti progetti lavorativi estivi. Poi ha risposto anche a delle curiosità anche per quanto riguarda il suo rapporto con Arisa. Pare che il ballerino avrebbe confermato di aver avuto una storia con la cantante ma che questa si sarebbe conclusa soltanto recentemente. Questo lo avevamo intuito principalmente dal fatto che in queste ultime settimane Vito pare non fosse presente nelle Instagram storie della cantante e viceversa. Inoltre, sembra che Arisa abbia anche tolto il segui al suo ex fidanzato.

Presunto flirt tra il maestro di ballo e Lucrezia Lando?

Deianira Marzano, inoltre, pare avesse acceso il gossip parlando di una presunto flirt tra Vito e Lucrezia Lando, la ballerina di Ballando. Si è anche detto che proprio la ballerina possa essere stato il motivo della rottura tra Vito e Arisa. Proprio nel corso della diretta, sembra che il maestro di ballo abbia così risposto ad una domanda chiarendo ogni dubbio. “In che rapporti sei con Lucrezia?”.

Vito Coppola chiarisce ogni dubbio al riguardo e anche la ballerina di Ballando

Ecco la risposta.“ Dovreste sapere che il rapporto fra due persone di amicizia può anche essere normale. Ne parlo con voi in modo tranquillo, cerco di spiegarvi perché non vorrei ci fosse una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di “Rosy”. Io e Lucrezia siamo solo amici, abbiamo un bel rapporto. Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”. A sorpresa ad un certo punto sarebbe apparsa proprio lei, Lucrezia sostenendo che tra di loro ci fosse solo una grande amicizia.“Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Vito siamo solo amici”. Queste ancora le parole di Lucrezia.