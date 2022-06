La Vita in Diretta, Alberto Matano fa un’ allusione all’Isola dei famosi senza nominare il programma …

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova e particolare puntata de La Vita in Diretta è andata in onda nel pomeriggio di ieri, martedì 31 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento ad essere ospitati in studio da Alberto Matano sono stati due noti conduttori ovvero Tinto e Roberta Morise per poter lanciare il nuovo programma che li vedrà impegnati per tutta l’estate ovvero ‘Camper’. Ed ecco che proprio nel presentare la collega, oltre che amica, Matano sembrerebbe aver fatto riferimento ad un programma molto seguito e legato alla rete televisiva concorrente ovvero ‘L’Isola dei Famosi’. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal conduttore de ‘La Vita in Diretta’?

Roberta Morise e Tinto ospiti de La Vita in Diretta

Manca sempre meno all’inizio del nuovo programma Rai intitolato ‘Camper’ alla cui conduzione vi saranno Roberta Morise e Tinto. I due conduttori sono stati ospiti della puntata di ieri, martedì 31 maggio 2022, de La vita in Diretta. E proprio nel corso di tale appuntamento hanno presentato il nuovo programma. Nel momento in cui Matano ha presentato la collega però sembrerebbe essersi lasciato scappare delle parole riferite ad un programma Mediaset di grande successo ovvero L’Isola dei Famosi. “Sei tornata da poco dai tropici…”, queste le parole utilizzate da Matano per presentare la collega e amica. Ovviamente il conduttore non ha esplicitamente citato il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ma a tutti è sembrato abbastanza evidente il riferimento.

Il nuovo programma Rai nello studio de La Vita in Diretta

Tinto e Roberta Morise condurranno il nuovo programma Rai, il cui inizio è previsto per il prossimo 6 giugno, proprio dallo studio de La vita in Diretta. A rivelarlo è stato Alberto Matano il quale nel presentare i colleghi ha affermato “Camper andrà in onda anche da questo studio”. Il programma quindi non si svolgerà interamente all’interno di un camper ma andrà in onda anche dallo studio televisivo sopracitato. E quindi dallo studio numero 3 la cui sede si trova presso la via Teulada a Roma. Roberta Morise scherzando ha rivelato di aver imparato a guidare un camper grazie allo spot girato mentre invece Tinto ha rivelato “Con il nostro programma gli italiani potranno viaggiare per l’Italia stando seduti al divano di casa loro”.

La rivelazione di Matano su Camper

Il conduttore de La vita in Diretta ha fatto una rivelazione importante sul nuovo programma Rai. Nello specifico rivolgendosi ai colleghi ha affermato “So che si mangerà“. Espressione questa alla quale la Morise ha risposto “Dato che andremo in onda da mezzogiorno fino alle 13.30, direi che la fascia oraria sarà perfetta per mangiare”.