Marica Pellegrinelli posta una foto ed Eros Ramazzotti commenta in modo sorprendete

Sono trascorsi circa 2 anni da quando Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno scritto la parola fine al loro matrimonio. Ed ecco che proprio la giovane donna sembrerebbe aver ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo. Ma, come ha reagito a tale notizia l’ex marito? Facciamo un po’ di chiarezza.

Un nuovo amore nella vita di Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati sposati dal 2014 al 2019. Dalla loro unione sono nati due bambini ovvero Raffaela Maria e Gabrio Tullio Ramazzotti ma ecco che ad un certo punto per la coppia è arrivato anche il momento di dirsi addio. A distanza di circa 2 anni da quel momento l’ex moglie di Eros Ramazzotti sembrerebbe aver ritrovato la felicità e la serenità al fianco di un altro uomo. Una notizia che in realtà era già trapelata da alcuni mesi ma che la Pellegrinelli ha deciso di rendere ufficiale solamente di recente.

Il post social dell’ex moglie di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli e il fidanzato William Djoko stando a quanto emerso ad alcune indiscrezioni si frequenterebbero già da alcuni mesi. E se in un primo momento la coppia aveva deciso di mantenere il silenzio cercando di proteggere il proprio rapporto dal gossip ecco che adesso ha invece deciso di uscire allo scoperto. Nella giornata di lunedì 30 maggio infatti Marica Pellegrinelli ha condiviso una serie di fotografie su Instagram in compagnia del fidanzato. E l’occasione è stata proprio il trentesimo compleanno del giovane DJ. La Pellegrinelli oltre ad aver condiviso alcune simpatiche fotografie insieme al fidanzato ha scritto per lui anche delle belle parole. Nello specifico l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha definito quello per il fidanzato un “Amore infinito“, espressione alla quale il dj ha risposto semplicemente scrivendo “Amore della mia vita“. A catturare particolarmente l’attenzione dei follower è stato invece il commento lasciato sotto alle fotografie proprio da Eros Ramazzotti.

Il commento di Eros Ramazzotti al post di Marica Pellegrinelli

Come ha reagito Eros alla dichiarazione d’amore pubblica della sua ex moglie al nuovo fidanzato? Il noto artista ha lasciato un particolare commento sotto al post condiviso dalla madre dei suoi figli. E nello specifico ha scritto “Il tuo habitat preferito, miao” aggiungendo a tali parole anche dei piccoli cuori. Un commento questo che ha reso molto felici i fan della coppia e dell’artista contenti di vedere che tra i due ex non vi è alcun malumore.