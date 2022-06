Guendalina Tavassi al veleno contro Laura Maddaloni: “Lei è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Guendalina Tavassi è stata sicuramente una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. La nota influencer infatti grazie alla sua simpatia è riuscita ad entrare nel cuore di migliaia di persone, le stesse che hanno provato molto dispiacere nell’apprendere la notizia del suo abbandono al reality. Ed ecco che nelle ultime ore l’ex naufraga sta facendo tanto parlare di se a causa delle parole espresse su Laura Maddaloni nel corso di una recente intervista.

Il pensiero di Guendalina Tavassi su Laura Maddaloni

Tra i naufraghi che più di tutti sono riusciti a far breccia nel cuore dei fan dell’Isola dei Famosi vi troviamo sicuramente Guendalina Tavassi. La giovane donna nonostante il grande amore che il pubblico le ha sempre dimostrato ha deciso di abbandonare per sempre il reality rivelando di dover necessariamente tornare dai suoi figli. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla fanpage Instagram thepipol_tv ecco che l’ex naufraga è tornata a parlare del reality rispondendo anche a delle domande sui compagni naufraghi. Ad esempio alla domanda su chi ritenesse perdente tra i naufraghi con i quali ha condiviso questa particolar esperienza in Honduras ecco che Guendalina senza alcun problema ha fatto il nome di Laura Maddaloni ovvero la moglie di Clemente Russo. A tal proposito la Tavassi ha affermato “Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”.

Le parole dell’ex naufraga sul fratello Edoardo

All’Isola dei Famosi Guendalina è arrivata in compagnia del fratello Edoardo Tavassi, rimasto da solo sull’isola dopo il suo abbandono. L’ex naufraga nel corso della stessa intervista ha rivelato di tifare per il fratello precisando “Penso abbia regalato a questa isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche…” . Guendalina ha quindi precisato di tifare per il fratello, e di sperare quindi che sia proprio lui a vincere l’Isola dei Famosi.

Il vincitore morale dell’Isola dei Famosi secondo Guendalina Tavassi

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi concluso la sua intervista alla fanpage di Instagram thepipol_tv rivelando chi secondo lei può essere considerato il vincitore morale del reality. Secondo l’ex naufraga è proprio lei la vincitrice morale dell’Isola e ha anche precisato il motivo di questo suo pensiero. “Ho sempre litigato con tutti per essere forse troppo vera…Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle pa**e…Per questo mi sento la vincitrice…”, queste le parole espresse da Guendalina.