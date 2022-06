Blanco presenta la nuova fidanzata e la ex Giulia sui social lo umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Blanco sta letteralmente vivendo uno dei periodi più belli della sua vita e su questo non c’è proprio alcun tipo di dubbio. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo sembra che Blanco abbia continuato ad avere un grande successo, non soltanto in ambito musicale ma anche in amore. Lo abbiamo lasciato innamorato di Giulia al Festival di Sanremo ed entrambi ci avevano fatto sognare, scambiandosi quel bellissimo bacio dopo la vittoria sul palco dell’Ariston. Poi qualcosa sembra essere accaduto tra i due, visto che oltre a non stare più insieme, Blanco in questi giorni ha anche presentato la nuova fidanzata. Si tratterebbe della giovane Martina Valdes. Ma ecco che Giulia, forse per vendetta in questi giorni avrebbe mandato una frecciata al suo ex e alla nuova fiamma.

Blanco dimentica Giulia e presenta la nuova fidanzata Martina Valdes

Blanco in questi giorni ha presentato la nuova fidanzata, Martina Valdes. Sembra che il giovane rapper, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, proprio in questi giorni abbia portato sul palco la sua nuova fiamma, durante uno degli ultimi concerti, presentandola davanti a tutti. Inoltre, sembra che il rapper abbia dedicato a Martina una canzone, ovvero quella intitolata “Afrodite”. Ebbene, Giulia pare che in queste ore forse per vendetta ha mandato una frecciata al suo ex fidanzato. Così, ha fatto un video su Tik Tok, facendo riferimento alla dedica del cantante a Martina, scrivendo “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”.

La frecciata della sua ex Giulia



Intanto sui social sembra che questo video di Blanco che porta sul palco Martina dedicandole il brano in questione, sembra che stia facendo letteralmente il giro del web, ottenendo tante interazioni e messaggi. Sono comunque arrivati tanti messaggi anche sotto al video di Giulia che comunque ha voluto anche fare maggiore chiarezza. «Spero stia bene e sono felice se abbia trovato una persona con cui stare bene», avrebbe detto Giulia parlando al suo ex fidanzato.« E’ stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta». Questo quanto aggiunto dalla giovane che ha anche sottolineato il fatto che Blanco non l’abbia tradita ma che semplicemente la loro storia è finita e lui si è rifatto una vita.

L’ex parla di Blanco e fa dei chiarimenti

«Sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho “cringiato” sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente». Queste ancora le parole di Giulia che ha anche aggiunto che da questo momento in poi non parlerà più di Blanco.