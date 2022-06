Jasmine Carrisi pubblica una foto sui social, Romina commenta ma lei non le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Jasmine Carrisi e Romina Carrisi, entrambe figlie del noto artista italiano Albano. La prima è nata dall’unione con Loredana Lecciso mentre invece la seconda dal matrimonio con Romina Power. Ed ecco che proprio nelle ultime ore le due sorelle si sono rese protagoniste di un particolare ‘rimprovero’ social rivolto alla piccola Jasmine da parte della sorella più grande. Ma, per quale motivo?

Piccolo rimprovero social di Romina Carrisi alla sorella Jasmine

Romina e Jasmine sono entrambe figlie di Albano Carrisi ma hanno età differenti. La prima ha infatti 35 anni mentre invece la seconda ne ha solamente 21. Le due sembrano davvero tanto diverse tra di loro, non soltanto per l’età e l’aspetto ma anche nello stile. O almeno così sembra. Proprio la piccola Jasmine nonostante la giovanissima età ha già fatto il suo ingresso nel mondo della musica pubblicando dei singoli ma non solo. Ha fatto ingresso anche nel mondo della televisione partecipando alla prima edizione di The Voice Senior come giudice proprio in compagnia del tanto amato e famoso padre. Nelle ultime ore le due sorelle si sono rese protagoniste di un particolare rimprovero social in seguito al quale sono stati molti gli utenti che hanno espresso il proprio pensiero.

Il post social di Jasmine Carrisi

Ma, quali sono state di preciso le parole scritte sui social da Romina Carrisi che a molti sono sembrate un chiaro, ma anche simpatico, rimprovero alla sorella? Tutto è iniziato in seguito condivisione di una fotografia su Instagram da parte di Jasmine. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha condiviso una sua fotografia in cui appare come sempre molto bella e in grande forma. La ragazza sfoggia un look molto giovanile e di preciso un jeans, top nero con la manica lunga ed una bellissima borsetta firmata. Tantissimi i messaggi ricevuti dagli utenti che hanno commentato con tanti cuori. Ma tra i tanti commenti è spiccato anche quello della sorella Romina che sembrerebbe aver colto l’occasione per fare una precisazione.

Le parole di Romina Carrisi sotto al post della sorella Jasmine

“Hmm, questa borsa non mi è nuova“, queste le parole scritte da Romina Carrisi sotto al post condiviso dalla sorella con l’aggiunta di un emoticon divertente. Quello che in tanti hanno pensato e che forse la piccola Jasmine si è impossessata della borsa della sorella, come spesso accade appunto tra sorelle? O forse è stato un regalo ricevuto proprio da parte della sorella più grande? Queste le domande che molti utenti si sono posti e alle quali al momento le dirette interessate non sembrerebbero aver risposto.