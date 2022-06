Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Lo amo perchè ogni giorno lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis, la quale nella giornata di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno nel salotto di Serena Bortone e sembra che sia stata protagonista di una intervista davvero molto interessante. La moglie del noto conduttore sembra aver parlato abbondantemente del suo privato, della sua carriera e soprattutto dei suoi figli Silvia, Davide e Adele. Ad un certo punto, pare che Sonia sia apparsa piuttosto arrabbiata, ma per quale motivo?

Sonia Bruganelli, l’intervista nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis, ma non solo visto che è una nota produttrice e noto personaggio televisivo. L’abbiamo vista fino a pochi mesi fa al Grande fratello vip 6, dove ha rivestito il ruolo di opinionista, al fianco di Adriana Volpe. Ad ogni modo, nella giornata di ieri la donna è stata ospite nel salotto di Serena Bortone e sembra che abbia voluto parlare tanto della sua vita privata, del suo rapporto con Bonolis e dei suoi figli. Nello specifico pare che si sia soffermata su Silvia, la primogenita che purtroppo è nata con dei seri problemi al cuore.

La moglie di Paolo Bonolis parla della figlia Silvia e dei suoi problemi di salute

La Bruganelli ha parlato di aver scoperto la cardiopatia della figlia all’ottavo mese di gravidanza, patologia che purtroppo avrebbe potuto scoprire già dalle prime settimane e che invece non è stata diagnosticata. La Bruganelli senza fare comunque dei nomi ha parlato di questo medico, dicendo che ad ogni modo, ha pagato comunque il suo errore. “Io sono inc*issima per come sono accadute le cose.” Queste le parole dichiarate dalla produttrice nel salotto di Serena Bortone parlando della figlia che oggi ha 19 anni e che purtroppo continua ad avere dei seri problemi motori.

La rabbia della Bruganelli

“La rabbia la sto superando grazie a lei. Quando faccio i miei post, lei si butta dentro le foto. Io vorrei tutelarla, mentre lei ci vuole essere. Io non la voglio escludere, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Io non ce la faccio a darla in pasto a tutti”. Queste ancora le sue parole. Sul finire dell’intervista Sonia avrebbe fatto delle confessioni sul rapporto con il marito.“Io amo Paolo e lo stimo perché ha fatto una cosa che pochissimi uomini fanno. Lui mi ha dato tutte le armi per ‘andarmene’ ogni giorno, mi ha fatto diventare libera economicamente, indipendente mentalmente, mi ha fatto coltivare le mie passioni”.