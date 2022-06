Storie Italiane, Bruno Vespa senza freni su Maria De Filippi: “Ha sempre mantenuto il silenzio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anche ieri, mercoledì 1 giugno 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Storie Italiane ovvero il programma condotto da Serena Bortone. Ospite della puntata il noto giornalista, conduttore e autore televisivo Bruno Vespa che ha colto l’occasione per concedere alla Bortone una lunga intervista nel corso della quale ha parlato anche di una delle più importanti donne della televisione italiana ovvero Maria De Filippi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Bruno Vespa ospite di Serena Bortone a Storie Italiane

Una lunga intervista è stata quella rilasciata dal giornalista Bruno Vespa a Storie Italiane. Il noto conduttore ha colto l’occasione per presentare il suo libro intitolato ‘Donne al potere’ dedicato ad alcune donne importanti legate a vari ambiti, tra questi anche il mondo della televisione. E proprio a tal proposito, in riferimento al mondo della televisione, Bruno Vespa ha colto l’occasione per parlare di una delle conduttrici più amate ovvero Maria De Filippi.

Le parole del giornalista su Maria De Filippi

Nello specifico a proposito della moglie di Maurizio Costanzo ecco che Bruno Vespa si è espresso affermando “Si è evoluta, nel corso degli anni, come tutti noi che facciamo il suo stesso mestiere”. Ma allo stesso tempo ha voluto precisare “Pur essendosi evoluta, Maria ha mantenuto in modo coerente il suo abito e il suo modo di fare“. Bruno Vespa sempre parlando di Maria De Filippi ha poi proseguito rivelando quella che secondo lui è la sua qualità. “Ha sempre mantenuto il suo silenzio e la sua capacità di non giudicare. Riuscire a non giudicare è una cosa difficile specie quando ci si trova immersi in situazioni paradossali” , queste le sue parole.

Bruno Vespa su Maria De Filippi: “E’ brava non perchè…”

Il noto conduttore di Porta a Porta ha poi concluso il suo pensiero su Maria De Filippi sottolineando ancora una volta quanto per lui sia brava. E nello specifico alla precisazione di Eleonora Daniele che ha chiesto “Tu l’hai definita ‘la rivoluzione del piccolo schermo’” ecco che Bruno Vespa ha così risposto “E’ brava perchè è brava, non perchè è la moglie di Costanzo”. La conduttrice di Storie Italiane a questo punto si è espressa affermando che tutti la pensano proprio come lui. Maria De Filippi quindi oltre ad essere molto amata dai telespettatori è davvero tanto amata anche dai colleghi.