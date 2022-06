Daniele Bossari e Filippa Lagerback, dopo 21 anni di amore postano una foto e …

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due infatti stanno insieme veramente da tantissimi e pare che siano convolati a nozze dopo tanto tempo e dopo aver messo al mondo anche la figlia Stella. I due Infatti si sono uniti in matrimonio il primo giugno 2018 dopo ben 18 anni di vita insieme. La cerimonia è stata piuttosto meravigliosa arrivata soltanto dopo qualche mese dalla proposta di matrimonio che il conduttore ha fatto durante la sua esperienza al Grande Fratello vip dal quale tra l’altro è uscito come vincitore.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, la loro bellissima storia d’amore

Ebbene, nella giornata di ieri mercoledì 1 giugno 2022 è ricorso il loro anniversario ed ovviamente non è passato inosservato questo giorno per nessuno dei due. Entrambi hanno voluto ricordare quindi il giorno in cui sono convolati a nozze , sottolineando quanto grande sia il sentimento che li lega. Hanno anche postato insieme una foto sui loro rispettivi profili Instagram relativa al giorno del loro matrimonio, in cui i due non si vedono chiaramente sul viso, ma si vede l’abbraccio che si sono dati proprio in quella giornata. “Ci teniamo stretti da 21 anni, 4 con l’anello magico al dito… Tanto amore per sempre”. Questo quanto ti legge nella didascalia della fotografia in questione pubblicata in occasione dell’anniversario di nozze.



Anniversario di matrimonio per il conduttore e la modella

La storia tra Daniele e Filippa è nata tanti anni fa ed esattamente nel 2001. È stato un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi e di questo ne hanno parlato nel corso di alcuni interviste che hanno rilasciato in questi anni.”Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme”. Queste nello specifico le parole dichiarate da Filippa qualche tempo fa.

Le parole della modella sul rapporto di coppia con Daniele

Sembra che però nessuno dei due abbia nascosto che come in ogni coppia anche loro hanno affrontato dei momenti piuttosto delicati e delle difficoltà soprattutto quando Daniele è stato male.”Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento”. Queste ancora le parole della modella la quale ha aggiunto anche che con impegno, forza, determinazione sono riusciti a superare questi momenti. I due sono anche genitori e di una ragazza di nome Stella che oggi ha 19 anni.