Maurizio Costanzo mette in imbarazzo Stefano De Martino: “Come va con Belen?” e l’ex ballerino risponde …

Ormai i due non si nascondono più e sembra che vivano la loro storia d’amore sotto i riflettori e senza più freni. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due sembra che ormai da diversi mesi siano tornati insieme, anche se hanno tentato in tutti i modi di tenere questo riavvicinamento lontano dal gossip. Ad ogni modo, in diverse occasioni sembra che Stefano e Belen siano stati paparazzati insieme e per questo è diventato sempre più difficile cercare di nascondersi. In questi ultimi tempi, poi, sembra che entrambi in alcune circostanze abbiano parlato della loro relazione, seppur non sbilanciandosi troppo. Insomma, i due hanno cercato di mantenere il massimo riserbo ed in questo modo hanno evitato che finissero come spesso è accaduto al centro delle polemiche.



Stefano De Martino al Maurizio Costanzo show, le parole su Belen



Nella serata di ieri, Stefano De Martino è stato ospite al Maurizio Costanzo show e sembra che le sue parole abbiano davvero colto tutti di sorpresa. Per quale motivo? Semplice, sembra proprio che l’ex ballerino abbia risposto a tutte le domande poste dal conduttore sul suo rapporto con la showgirl argentina. Costanzo avrebbe chiesto “Come va con Belen?”.



Costanzo chiede “Come va con Belen?”, la risposta dell’ex ballerino lascia tutti senza parole



Alla domanda sembra che Stefano abbia risposto dicendo “Va bene. Bene. Bene. Come diceva una canzone “tutto il resto è vita”. Insomma, le parole di Stefano sono state piuttosto semplici ma molto significative, visto che hanno fatto ben capire come effettivamente ci sia stato il ritorno di fiamma con l’ex moglie e come le cose tra di loro vadano a gonfie vele. Ovviamente le parole di Stefano hanno fatto felici tutti i fan della coppia che hanno sempre sperato in un riavvicinamento tra i due.



Stefano conferma il ritorno di fiamma con l’ex moglie



Un pò di giorni fa, sembra che il noto conduttore ed ex ballerino avesse rilasciato un’intervista nel corso della quale pare avesse anche parlato di Belen e del loro rapporto.“Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”. Queste le parole da lui dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera.