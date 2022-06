Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli senza freni su Laura Freddi “L’ ho odiata tanto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis, in realtà è tanto altro. E’ infatti una nota produttrice e da diversi anni lavora nel mondo della televisione, ma dietro le quinte. L’abbiamo vista nei mesi scorsi al Grande fratello vip in veste di opinionista e da quel momento è stata più presente in tv. Proprio nella giornata di ieri, la moglie del noto conduttore è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e sembra che abbia affrontato diversi argomenti. Nello specifico avrebbe parlato del suo lavoro, ma anche della sua famiglia. Infine, avrebbe anche parlato del suo rapporto di amicizia con Laura Freddi, che sappiamo essere una showgirl ma anche e soprattutto l’ex fidanzata di suo marito. Ma cosa ha dichiarato la Bruganelli nello studio di Serena Bortone?



Sonia Bruganelli ospite nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno



Sonia Bruganelli nella giornata di mercoledì 1 giugno è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1. Pare che nel corso della chiacchierata con la conduttrice, Sonia abbia affrontato diversi temi, a cominciare dal suo lavoro a finire alla malattia della figlia Silvia. Poi, ad un certo punto, avrebbe anche parlato del suo rapporto con Laura Freddi e della “rivalità” tra le due donne, di cui tanto si è parlato negli anni.



La moglie di Paolo Bonolis parla del rapporto con Laura Freddi, l’ex fidanzata del conduttore



La Freddi sappiamo essere l’ex fidanzata di Paolo Bonolis, nonché marito di Sonia Bruganelli. Ecco che quest’ultima, con la sua solita schiettezza ha parlato del loro rapporto.«Secondo me era la donna per lui», avrebbe tuonato Sonia, che in qualche modo ha così messo in imbarazzo la stessa Laura presente in studio. La Freddi infatti avrebbe risposto «Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina». A quel punto però la Bruganelli avrebbe aggiunto «È per questo… Tu eri la sua anima gemella».Ma Sonia non si sarebbe limitata a questo, visto che parlando con la Bortone avrebbe continuato nel fare dei complimenti alla Freddi che è apparsa in diverse occasioni proprio in imbarazzo.



“Era na fregna pazzesca….”, le parole di Sonia lasciano tutti senza parole

«Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a vent’anni era ‘na fregna pazzesca». Poi avrebbe continuato dicendo «Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta e mi sono detta: ‘Ah così è… è un gattino’. E non l’ho odiata più». Le parole della Bruganelli, ad ogni modo, sembra abbiano fatto tanto divertire il pubblico presente in studio e molto probabilmente anche i telespettatori.