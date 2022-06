Stasera Italia, Barbara Palombelli durissima con la dem Gualmini che, infuriata, lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli continua a far parlare di se e lo ha fatto anche questa volta durante una puntata di Stasera Italia. Sembra che la conduttrice abbia avuto un diverbio con un’ospite, ovvero Elisabetta Gualmini. Quest’ultima eurodeputata del Partito Democratico, ad un certo punto pare che si se ne sia proprio andata. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Stasera Italia, Barbara Palombelli ospita Elisabetta Gualmini

Nel corso della puntata di Stasera Italia andata in onda mercoledì 1 giugno sembra proprio che la Gualmini abbia avuto uno scontro con la conduttrice Barbara Palombelli. Elisabetta è stata nello specifico ospite della puntata di Stasera Italia, andata in onda ieri sera e pare che ad un certo punto si sia alzata e sia andata via senza da re alcuna spiegazione. Pare che stesse rispondendo ad una domanda posta proprio dalla Palombelli riguardo le sanzioni europee alla Russia che purtroppo hanno fatto alzare di tanto i prezzi dell’energia.“

Battibecco tra la conduttrice e la sua ospite

Comprendo perfettamente quello che hanno detto ed è evidente che il costo del gas ormai è aumentato in maniera esponenziale ed è assolutamente intollerabile. Penso che Draghi però abbia anche usato parole di realtà, quando ha riconosciuto che l’inflazione così alta ovviamente penalizza le classi più deboli e il potere d’acquisto delle categorie più fragili, e che quindi bisogna dare risposte differenziate…”. Queste le parole dell’ospite, che pare si riferisse ad un servizio sui pescatori italiani che purtroppo si sono ritrovati senza lavoro per via del caro-carburante. Ad un certo punto, la Palombelli avrebbe interrotto la sua ospite, facendo un appunto. “No però, mi scusi, io la vorrei correggere su una questione. Non stiamo parlando di categorie fragili, stiamo parlando di imprese italiane che da secoli si vanno a guadagnare il pane”. Queste le parole della conduttrice che è sembrata davvero piuttosto agguerrita nei confronti della sua ospite, non lasciandole modo e spazio di poter ribattere.

Dopo l’ennesima correzione della conduttrice, l’ospite si alza e abbandona la trasmissione

“Un peschereccio costa come un’azienda con i capannoni in nord Italia. Non stiamo parlando di una persona a casa che deve ricevere il sussidio, stiamo parlando di un’impresa fondamentale per il Paese. Attenzione alle parole. Le parole sono importanti. Stiamo parlando di persone che forse diventano fragili per il prezzo alto dell’energia, ma non sono affatto categorie fragili. Sono persone coraggiose, importanti, che danno al nostro Paese una ricchezza incredibile, investendo tanto perché ognuna di quelle barche costa come tre appartamenti”. Queste ancora le parole della Palombelli. Dopo aver ascoltato la correzione della conduttrice, la Gualmini si sarebbe alzata e avrebbe abbandonato la trasmissione senza dare alcuna spiegazione.