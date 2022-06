Reazione a catena, Marco Liorni rende omaggio alla concorrente deceduta in un incidente d’auto …

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni è pronto a partire con una nuova edizione di Reazione a Catena, il programma noto di Rai 1 che si appresta a diventare ancora un grandissimo successo. Il conduttore sembra che in questi giorni abbia parlato e nello specifico pare che abbia fatto un annuncio davvero molto importante ed interessante. Di cosa si tratta? Facciamo un pò di chiarezza.



Marco Liorni, il conduttore pronto a ripartire con una nuova stagione di Reazione a Catena



Ebbene, il noto conduttore di Rai 1, ovvero Marco Liorni sembra sia pronto a tornare al timone di uno dei programmi di maggiore successo dell’estate. Stiamo parlando di Reazione a catena. Il conduttore avrebbe fatto un annuncio, ovvero sembra abbia deciso di dedicare nel corso di questa nuova edizione, un pensiero a Lucia Menghini. Si tratta della concorrente delle Pignolette che purtroppo è venuta a mancare.



Il conduttore annuncia che farà un omaggio particolare a Lucia Menghini, un’ex concorrente purtroppo deceduta



La donna sarebbe morta in un incidente in Giordania circa due mesi fa, mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amiche. Si è trattato di una tragedia che ha sconvolto l’Italia intera ed in particolar modo tutti quelli che avevano avuto modo di conoscerla all’interno del programma in questione. Nel corso di un’intervista che Marco ha rilasciato a DiPiùTv, sembra che si tornato a parlare della giovane donna. Come già detto, è stato lo stesso Marco ad annunciare su DiPiùTv che Lucia sarà ricordata nel corso delle varie puntate del suo programma estivo.



Come è morta la Menghini, le toccanti parole del conduttore



La giovane aveva solo 31 anni ed era originaria di Foligno e pare facesse l’anestesista. Si trovava in Giordania insieme ad un gruppo di amiche. Pare che avessero noleggiato un mezzo e purtroppo sarebbero state tamponate in modo anche piuttosto violento. In questo incidente, l’auto sulla quale viaggiavano le due donne si sarebbe ribaltata. Le amiche sarebbero riuscite a salvarsi e ad averne la peggio è stata proprio lei. A poche ore dall’incidente, lo stesso Marco Liorni ha voluto ricordare Lucia scrivendo un post piuttosto toccante su Instagram. Ad ogni modo, il programma inizierà il prossimo lunedì 6 giugno.