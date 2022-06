Albano, Romina compie 35 anni e lui alla sua festa sale sul palco e …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stata organizzata nel cuore di Roma, e di preciso all’interno di un locale a Trastevere, la festa di compleanno della più piccola dei figli di Albano Carrisi e Romina Power. Stiamo nello specifico parlando di Romina Carrisi che ha da poco spento 35 candeline circondata dall’affetto della famiglia e degli amici più cari. Una festa molto speciale nel corso della quale proprio papà Albano è salito sul palco per fare una dedica speciale alla figlia.

Super festa di compleanno per Romina Carrisi

Lo scorso 1 giugno 2022 la bellissima Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, ha compiuto ben 35 anni. E proprio in occasione di questo speciale evento ha pensato bene di organizzare una grande festa a Roma, e di preciso all’interno di uno dei più rinomati locali di Trastevere ovvero il Mr. Barry. All’evento era presente quasi tutta la famiglia ma anche gli amici più intimi. E proprio nel momento in cui la piccola di casa Carrisi ha spento le candeline, poste sopra ad una torta sopra la quale era presente una frase un po’ particolare, ecco che ha avuto la fortuna di poter essere circondata dalla sua famiglia. E quindi da mamma Romina, papà Albano e dalla sorella Cristel. Ma non solo, era anche presente la sorella minore di Romina ovvero Jasmine Carrisi nata dall’amore tra Albano e Loredana Lecciso.

La dedica di papà Albano alla piccola di casa

Il Mr.Barry Roma è stata la location perfetta per il compleanno della bellissima Romina Carrisi non solo perchè si tratta di una location molto bella, ma anche perchè dotata di un palco che ha permesso ad Albano Carrisi di poter fare una dedica speciale alla figlia. Il noto artista italiano è infatti salito sul palco e ha dedicato alla giovane donna una bella canzone stringendola allo stesso tempo a se. I due si sono infatti dilettati in un ballo, stretti l’uno all’altro, che ha tanto commosso i presenti all’evento.

Tanto divertimento al compleanno di Romina Carrisi

Dopo questo momento di grande emozione ecco che Albano ha poi proseguito regalando ai presenti al party momenti di grande gioia e divertimento. L’artista si è infatti esibito cantando i brani suoi più famosi e amati, tra questi anche Felicità. E gli ospiti presenti alla festa di compleanno si sono divertiti a cantare insieme a lui.