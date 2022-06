Mauro Corona posta una foto ed è boom di like perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Mauro Corona, celebre scrittore ma anche alpinista e scultore italiano diventato nel tempo anche uno dei più apprezzati personaggi televisivi. Nelle ultime ore il noto scrittore è finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla pubblicazione di uno scatto molto particolare, condiviso sui social, in compagnia di due giovani donne ovvero le sue figlie.

Il grande successo di Mauro Corona

Mauro Corona, come affermato in precedenza, è sicuramente da considerare uno dei più apprezzati personaggi televisivi. Il noto scrittore, sposato con una donna di nome Francesca dalla quale ha avuto quattro figli, ha raggiunto la notorietà soprattutto grazie alla partecipazione al noto programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer ovvero Cartabianca. Programma all’interno del quale vengono affrontati diversi argomenti di attualità ma anche di economia, cronaca, politica e ambiente. Nei suoi libri invece Mauro Corona ha parlato di alcune esperienze che hanno caratterizzato la sua vita. Lo scrittore è noto anche per la schiettezza con cui è solito esprimere i propri pensieri, caratteristica questa che l’ha reso nel tempo apprezzato da un numero sempre più grande di persone.

Il particolare scatto condiviso sui social

Nelle scorse ore il noto personaggio televisivo ha pubblicato sui social una fotografia molto particolare di cui si sta accanto parlando. Stiamo nello specifico facendo riferimento ad uno scatto in compagnia di due donne molto speciali per Mauro Corona ovvero le sue figlie. In realtà però non si tratta di una fotografia scattata recentemente ma al contrario nell’ormai lontano 2010. Nella fotografia in questione è possibile vedere Mauro Corona e le figlie in montagna, ed esattamente in cima al Campanile di Montanaia ovvero in Friuli Venezia Giulia. I tre dopo aver effettuato una lunga scalata hanno approfittato di uno specifico momento per potersi riposare e allo stesso tempo ammirare il bellissimo panorama presente alle spalle. Un panorama davvero tanto bello al quale rimanere indifferenti è davvero molto difficile.

Il commento dei followers

La fotografia postata sui social da Mauro Corona ha ottenuto un grandissimo successo. Sono stati infatti moltissimi i mi piace lasciati dai followers ma anche i commenti di apprezzamento. E ad esempio vi è stato chi ha scritto “Che soddisfazione. I figli sono la nostra migliore compagnia”. E poi ancora “Bellissime ragazze”, “Bello che ti seguano nelle tue scalate”, “Complimenti Mauro. Bellissime le figlie, e anche tu un grandissimo papà“