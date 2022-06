Isola, la mamma di Edoardo Tavassi una furia contr Jeremias Rodriguez: “Il sig. Belen …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse diverse settimane da quando Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Honduras ma nonostante ciò continua a trovarsi al centro di alcune polemiche e discussioni. Nello specifico nelle ultime ore a scagliarsi contro l’ex naufrago è stata proprio la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi che a distanza di tempo ha commentato quanto accaduto all’Isola dei Famosi tra il figlio e il fratello di Belen.

La discussione all’Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez

Chi ha seguito l’Isola dei Famosi fin dall’inizio avrà sicuramente avuto modo di assistere alle discussioni tra i naufraghi Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez. I due all’inizio del reality erano diventati molto amici ma ad un certo punto tale legame sembra essersi interrotto. Il motivo? La vicinanza di Edoardo all’attore Nicolas Vaporidis con il quale Jeremias non andava per nulla d’accordo. Tra Edoardo e Jeremias è quindi nata ad un certo punto una vera guerra ma ciò che più di tutto ha deluso Edoardo è stata la rivelazione, da parte di Jeremias, di un segreto che lui stesso gli aveva confidato.

La delusione di Edoardo

Nello specifico Jeremias nel corso di una discussione rivolgendosi all’ex amico sembrerebbe aver affermato “Sei un quarantenne e ti fai mantenere da tua sorella”. Parole alle quali Edoardo ha risposto “Questa è stata una doccia fredda”.Edoardo infatti in quell’occasione ha rivelato di essersi tanto legato a Jeremias appena arrivato in Honduras precisando inoltre di aver creduto fin da subito di aver trovato in lui un buon amico. Edoardo, nella stessa occasione, ha precisato di aver visto un cambiamento in Jeremias nel momento in cui lui si è avvicinato a Nicolas Vaporidis. Ma ciò che più di tutto non è piaciuto al fratello di Guendalina Tavassi è stata la frase sopracitata pronunciata da Jeremias. A tal proposito ecco che Edoardo ha affermato “La cosa che mi ha deluso di più è che ha rivelato una mia confidenza. Io gli avevo confessato che in un momento di difficoltà avevo chiesto un aiuto a mia sorella e lei mi aveva subito supportato. Lui davanti alle telecamere ha detto che sono un mantenuto“.

L’attacco della mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi a Jeremias Rodriguez

A distanza di qualche settimana dalla vicenda ecco che a commentare la questione è stata proprio la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi. La donna intervistata dal settimanale Mio ha colto l’occasione per rivolgere un duro attacco al fratello di Belen affermando “Quello che ha fatto sull’Isola non è stato bello. Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guenda. Non è vero: Edo ha un suo lavoro e si mantiene da solo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare“. Jeremias al momento non sembrerebbe aver replicato a tali parole e quello che in tanti si stanno domandando è se deciderà di farlo nelle prossime ore oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’.