Roberta Morise senza freni su I fatti vostri: “Mi ha …”

Tra le conduttrici Rai più apprezzate dai telespettatori vi troviamo la bellissima Roberta Morise, da poco tornata dall’Honduras dove ha partecipato come naufraga al noto reality show L’Isola dei Famosi. La conduttrice presto tornerà in televisione con una nuova trasmissione e proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a DiPiùTv nel corso della quale è tornata a parlare de I Fatti Vostri, ma non solo. Quali sono state esattamente le sue parole?

L’intervista di Roberta Morise a DiPiùTv

Bella, brava e amatissima. Roberta Morise è sicuramente una delle presentatrici televisive più apprezzate. Il pubblico ha avuto modo di vederla di recente in televisione nel talent show L’Isola dei Famosi e presto potrà tornare a vederla come conduttrice di un nuovo programma Rai il cui inizio è previsto per il prossimo 10 giugno 2022. Stiamo nello specifico parlando di Camper, programma che andrà in onda su Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 12.00 e fino alle 13.30. C’è però un programma che la Morise non sembrerebbe essere riuscita a dimenticare. E nello specifico stiamo parlando de I Fatti Vostri a proposito del quale la conduttrice nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato “Mai litigato con nessuno, ma doverlo abbandonare mi ha lasciato con l’amaro in bocca”.

Il commento della conduttrice sull’esperienza all’Isola dei Famosi

Roberta Morise ha poi colto l’occasione per parlare dell’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi. Una bella ma breve esperienza a proposito della quale si è espressa rivelando che per lei si è trattato di una vera e propria sfida con se stessa. Nonostante però sia stata eliminata quasi subito ecco che la Morise ha voluto chiarire che è stata un’esperienza di vita molto importante che aveva il desiderio di fare.

La vita privata e sentimentale di Roberta Morise

La celebre conduttrice televisiva ha poi concluso la sua intervista a DiPiùTv parlando della sua vita privata e sentimentale. Roberta Morise è legata da circa un anno e mezzo ad un uomo di nome Giulio conosciuto tramite un’amica comune. Tra i due sembrerebbe essere stato un colpo di fulmine, sono molto innamorati e purtroppo quest’anno trascorreranno separati le vacanze estive a causa del lavoro. La coppia potrà stare insieme solamente nel corso del fine settimana. Nonostante il grande amore che li unisce la Morise sembrerebbe aver rivelato di non essere pronta né al matrimonio e nemmeno ad un figlio.