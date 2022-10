Verissimo, Belen senza freni su Stefano De Martino, la Toffanin senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Verissimo, la showgirl argentina nel salotto di Silvia Toffanin. Belen ha raccontato la surreale vicenda del divorzio.

Belen Rodriguez è stata ospite nel salotto di Verissimo e si è lasciata andare ad una intervista davvero interessante, facendo il punto su quella che è la sua situazione da un punto di vista professionale e sentimentale. Attualmente è impegnata con la nuova stagione di Tu si que vales e a breve tornerà con il programma Le Iene. Ma cosa ha dichiarato la showgirl nel corso dell’intervista?

Belen Rodriguez, l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin

Belen Rodriguez è tornata a Verissimo ed ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin. Si è concessa un’intervista davvero molto interessante, parlando non soltanto della sua vita sentimentale ma anche professionale. E’ al timone della trasmissione Tu si que vales, poi tornerà a Le Iene ed è ancora la testimonial di diversi brand. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, tutto sembra procedere a gonfie vele, soprattutto dopo essere tornata insieme a Stefano De Martino. Insomma, tutto sembra andare per il verso giusto e Belen è apparsa parecchio felice e serena. “Ho imparato ad amarmi di più e questo mi fa funzionare meglio. Prima ero meno sicura e meno in forma, con più incertezze”. Questo quanto dichiarato dalla showgirl argentina. A quel punto anche la Toffanin sembra aver risposto alla sua ospite dicendole di trovarla più donna.

La showgirl ha parlato della sua infanzia

Poi la conduttrice di Verissimo ha mandato in onda un filmato piuttosto commovente, in cui si sono viste alcune immagini riguardanti i momenti salienti della vita della showgirl. Finito il video, sul viso di Belen sono apparse le lacrime e poi la stessa non ha potuto non ringraziare la padrona di casa, per averla presentata con onore. “Sei molto rispettosa anche nei momenti di sofferenza. Qui ci si sente a casa”. Queste le parole della showgirl, la quale ha anche raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua infanzia trascorsa in Argentina. Belen ha spiegato come il rapporto con la sua famiglia sia molto forte.

L’amore con e per Stefano, i due ancora marito e moglie

Su Stefano De Martino, Belen ha chiarito una surreale vicenda legata alla burocrazia relativa al divorzio. Praticamente Stefano e Belen sono ancora sposati. Quando hanno deciso di lasciarsi, hanno chiesto il divorzio, poi sono tornati insieme. Successivamente si sono lasciati di nuovo e hanno chiesto il divorzio, ma a quel punto il giudice avrebbe consigliato loro di aspettare un attimo. Ad ogni modo, poi, sono tornati insieme e la richiesta di divorzio è praticamente decaduta. Il risultato? Sono ancora marito e moglie.