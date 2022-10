Mara Venier massacrata sui social dopo l’ospitata di Loredana Lecciso e lei risponde: “Non è come pensate voi”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier diffidata dall’amica Romina Power. Tutti i retroscena e il commento della conduttrice dopo aver ricevuto tanti messaggi dal web.

Loredana Lecciso nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Domenica in da Mara Venier. Improvvisamente è accaduto qualcosa di inaspettato, ovvero Mara avrebbe riferito di aver ricevuto una diffida da parte di Romina Power. Questa notizia ha avuto del clamoroso, considerando che le due sono molto amiche praticamente da sempre. Tutto è accaduto durante la puntata di Domenica in, quando Mara ha intervistato la compagna di Albano.

Mara Venier riceve una diffida da parte di Romina Power

Sta facendo parecchio discutere la notizia di Romina Power che ha diffidato la sua amica Mara Venier. Ebbene si, nel pomeriggio di ieri ospite di Domenica In c’è stata lei, Loredana Lecciso, la quale ad un certo punto pare fosse pronta a fare un riferimento a Romina, ma ecco che è intervenuta Mara dicendole di non fare nomi perché proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto una diffida parte della signora Power. Tutti sono rimasti particolarmente stupiti da questo, visto che Romina da sempre è stata un’amica di Mara. Più volte la Power è stata ospite nel salotto di Domenica in.

Domenica in, Mara ospita Loredana ripicca per l’amica?

Durante l’intervista che Loredana ieri ha fatto nel salotto di Domenica, Mara ha spiegato di aver ricevuto una diffida dalla Power. Adesso, a fare chiarezza è stato Tv Blog. Effettivamente sembra che nel corso dell’intervista, in scaletta, non era previsto parlare di Romina. Sembrerebbe che un alto dirigente Rai abbia ricevuto da parte di Romina un messaggio in cui le avrebbe chiesto la partecipazione di Loredana nella quarta punta di Domenica in, non fosse un modo per parlare di lei e dei suoi figli. In realtà però, Mara non aveva nessuna intenzione di parlare di Romina.

Tanti messaggi per Mara

Sui social intanto in molti pare che abbiano pensato che quella di Mara sia stata una ripicca nei confronti della sua amica, visto che nei giorni scorsi è stata nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. “Non sarà un pò vendicativa Mara?”, ha scritto un utente. Dopo aver ricevuto tanti messaggi del genere, Mara ha voluto rispondere che non è proprio così. Qualche altro utente ha sottolineato il fatto che sicuramente Mara non sarà stata felice di aver ricevuto una diffida da parte di una sua amica, visto che in genere questi tipi di azioni si ricevono da una persona che si reputa nemica. A questo commento Mara ha risposto semplicemente con un Grazie.