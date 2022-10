Alena Seredova si risposa e lancia una frecciatina all’ex marito, Buffon: “Non lo farò mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova ospite nel salotto di Verissimo parla delle sue nozze con il compagno Alessandro. Poi lancia la frecciatina all’ex marito.

Alena Seredova è pronta a convolare a nozze con il compagno, ma non ha perso occasione nel lanciare una frecciatina al suo ex marito, Gianluigi Buffon. La proposta di matrimonio è arrivata soltanto poco tempo fa e adesso la showgirl e modella è pronta ad organizzare tutto, in ogni minimo dettaglio. Di questo ne ha parlato la stessa, nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni. Ma cosa ha raccontato?

Alena Seredova racconta i preparativi del suo matrimonio con Alessandro

Alena Seredova sta vivendo un momento davvero felice e sereno della sua vita, dopo aver sofferto tanto, dopo la fine del suo matrimonio con Gianluigi Buffon. Finalmente ha ritrovato il sorriso al fianco del suo compagno Alessandro, con il quale ben presto convolerà a nozze. Alena in questi giorni è stata ospite nel salotto di Verissimo, dove ha parlato di queste nozze e dei preparativi. Alena ha raccontato a Silvia di star provando a capire come poter organizzare le nozze, ma che l’unica cosa che vogliono è divertirsi.

Matrimonio non a Praga ma in Italia, ecco le parole della modella

Una cosa è certa, ovvero che il matrimonio non si celebrerà a Praga ma in Italia ed esattamente al Sud. Quello che piacerebbe ad Alena è organizzare un weekend con amici e parenti, nell’estate 2023. I due sono molto felici insieme e la stessa Seredova ha sottolineato come sin da subito siano riusciti a trovare un equilibrio, anche con i suoi figli.” Ora io sono orgogliosa di questa famiglia che tu chiami allargata ma che per me è solo famiglia. I miei figli sono sempre sorridenti. Sono felice”. Queste le parole di Alena.

In che rapporti è con Gianluigi Buffon?

Che rapporto ha con Gigi? Alena parla di un rapporto civile con Gigi Buffon eppure nel corso dell’intervista a Verissimo, la modella ha voluto lanciare una frecciatina all’ex marito, dicendo che lei è sempre stata civile e che un bicchiere rotto è sempre stato rotto ma che questo non vuol dire che due persone non possano avere un rapporto civile .