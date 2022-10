Belen, rilascia un’intervista rivelando tanti aspetti della sua vita che nessuno conosceva ancora

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista, facendo delle confessioni inedite sulla sua famiglia e non solo.

Belen Rodriguez non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è una delle showgirl più amate di sempre. Nonostante possa sembrare che su di lei sappiamo tanto, in realtà non è così e ci sono alcuni lati e aspetti della sua vita che non ha mai voluto mostrare e raccontare, almeno fino ad oggi. La nota conduttrice e showgirl ha rilasciato in questi giorni una intervista nel corso della quale ha raccontato diversi aneddoti inediti riguardanti la sua vita. Pare che non abbia fatto alcun tipo di riferimento al suo compagno Stefano De Martino o a quelli che sono stati i suoi fidanzati tra cui Antonino Spinalbese, Andrea Iannone e Fabrizio Corona. Ma cosa ha raccontato quindi Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez racconta alcuni aneddoti particolari della sua infanzia

Belen Rodriguez in questi giorni, in una chiacchierata con Sette, ovvero il l’inserto del Corsera ha voluto raccontare alcuni aneddoti inediti della sua vita senza fare però riferimento alla sfera sentimentale. La conduttrice ha voluto quindi parlare della sua carriera e della sua infanzia trascorsa in Argentina. Poi ha parlato anche della sua esperienza a Le Iene dicendo di aver ossessionato Davide Parenti affinché la prendesse come conduttrice. Stando a quanto raccontato dalla stessa Belen è stata ad insistere affinché Davide Parenti 7 le desse il posto di conduttrice, perché da sempre il suo sogno era proprio quello condurre il programma di Italia 1.

La sua famiglia e le difficoltà economiche in Argentina

La showgirl ha raccontato anche quando viveva ancora in Argentina e della sua infanzia sottolineando come all’età di 18 anni distribuiva volantini del cinema per strada ed a 19 invece faceva la pizzaiola in un ristorante. Ha raccontato ancora della sua famiglia e di quando il suo papà Gustavo lavorava come venditore di attrezzi agricoli e di giardinaggio, mentre la madre insegnava ad assistere i bambini disabili.

Belen, la perdita della casa di famiglia

La famiglia Rodriguez purtroppo non ha vissuto momenti felici in Argentina, soprattutto quando il paese fu investito da una forte crisi, piuttosto grave. Belen racconta come in quel periodo molte persone hanno perso la casa, compreso loro ed anche la macchina. “Quella casa significava anche mia nonna che intanto era morta. Comporre il vecchio numero era un tentativo di riportare il tempo indietro. La speranza scema che al telefono potesse rispondere lei“, ha aggiunto Belen.