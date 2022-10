Ballando, Milly Carlucci diretta: “Qualcuno si aspetta favoritismi”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci si è lasciata andare ad un’intervista parlando del suo programma e svelando alcuni aneddoti molto interessanti.

Sta per avvicinarsi la data in cui debutterà la nuova stagione di Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci che avrà inizio esattamente le 8 ottobre alle ore 20:35. I telespettatori non vedono l’ora di vedere i nuovi concorrenti in pista insieme ai loro maestri di ballo. Quest’anno sono tanti i personaggi noti del mondo dello spettacolo che prenderanno parte alla nuova edizione di Ballando e su di loro si è espressa la conduttrice. Milly Carlucci ha rilasciato infatti una intervista al Noto settimanale Nuovo dove ha parlato anche della partecipazione al programma di Lorenzo Biagiarelli che come sappiamo oltre ad essere un rinomato chef è il compagno di Selvaggia Lucarelli. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?

Ballando con le stelle, parla la conduttrice Milly Carlucci

In attesa del ritorno in TV di Ballando con le stelle la conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato una intervista alle pagine del settimanale Nuovo. Ma così, parlando della nuova edizione del programma ed anche dei vari concorrenti e nello specifico si è soffermata su Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo è Infatti il compagno di Selvaggia Lucarelli che come tutti sappiamo è una componente della giuria del programma.

Lo chef compagno di Selvaggia Lucarelli nel cast, è polemica

Lui invece è un noto chef e dal 2020 è nel cast fisso del programma E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Proprio riguardo la partecipazione di quest’ultimo al programma, nelle scorse settimane era sorta una polemica per il fatto che fosse il compagno di una dei giurati. A tal riguardo ha sottolineato il fatto che qualcuno abbia ipotizzato dei favoritismi da parte proprio della stessa Selvaggia nei confronti del suo compagno. Secondo Milly la Lucarelli però, proprio per evitare di far sorgere questi dubbi, sarà ancora più rigida nei confronti del suo compagno.

Lorenzo Biagiarelli e la sua partecipazione a Ballando con le stelle

Ed ancora, la conduttrice ha voluto parlare di Biagiarelli sottolineando come per lui questa sarà sicuramente un’esperienza molto importante perché finalmente metterà in mostra quelle che sono le tue abilità e dimostrerà che persona è, senza dover necessariamente essere etichettato come il compagno di Selvaggia Lucarelli. Poi la conduttrice ha parlato anche di Marta Flavi dicendo che ha avuto il coraggio di buttarsi in questa esperienza e che tutti loro del programma non possono che essere felici e saranno rispettosi e sensibili nei suoi confronti, così come nei confronti di tutti gli altri.