L’aria che tira, Myrta Merlino diretta con Luca Telese: “Ho già dato con Giletti”, cala il gelo in studio

A L’aria che tira si sono vissuti momenti di grande tensione. Myrta Merlino cita Giletti ed il suo malore a Non è l’Arena, in riferimento alle condizioni del suo ospite, Telese.

Si sono vissuti attimi di tensione a L’aria che tira ovvero il programma che va in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. Quest’ultima ad un certo punto si è trovata costretta a interrompere la discussione in studio per rivolgersi proprio ad uno dei suoi ospiti. Il chiaro riferimento a Massimo Giletti è stato piuttosto evidente. Ma di cosa stiamo parlando? Facciamo un pò di chiarezza.

L’aria che tira, Myrta Merlino e il confronto con Luca Telese

A L’Aria che tira, il programma che va in onda su La 7 si sono vissuti attimi di ansia. La conduttrice ovvero la nota Myrta Merlino ad un certo punto ha interrotto una discussione in studio e si è rivolta ad uno dei suoi ospiti, dicendo che il suo amico Luca Telese non si sentisse molto bene. Il giornalista, sorridendo avrebbe detto che il suo malore era decretato dalla crisi.

Attimi di tensione a L’aria che tira

A quel punto Myrta avrebbe detto al suo ospite di tirarsi su, perchè di svenimenti ne ha già visti e li ha dovuti anche affrontare, riferendosi a Massimo Giletti ed al suo malore, in diretta a Non è l’Arena. Massimo stava conducendo una diretta da Mosca, mentre in studio proprio lei, Myrta Merlino faceva le sue veci. Improvvisamente Giletti ha avuto un malore, un mancamento a quanto pare dovuto al freddo e la Merlino ha dovuto improvvisare, seppur preoccupata anche per le condizioni di salute del suo collega. “Oddio che succede? Massimo! Massimo! Aiutate Massimo”. Queste le parole della conduttrice preoccupata per il suo collega. Diverso quanto accaduto con Telese, molto probabilmente turbato dall’esito delle elezioni.

Myrta e Telese, il riferimento al malore di Massimo Giletti

Insomma, si è trattato di un botta e risposta piuttosto simpatico tra la conduttrice ed il suo ospite, che obiettivamente non si è capito se stesse realmente male o era solo un modo per parlare di politica e del fatto che Telese fosse rimasto deluso dal risultato delle elezioni. Una cosa è certa, che Myrta Merlino, come sempre riesce a catturare l’attenzione dei suoi telespettatori.