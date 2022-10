Tale e quale show, Carlo Conti diretto su Valeria Marini e Alessandra Mussolini: “Su loro due voglio dire qualcosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti ha rilasciato un’intervista molto interessante, svelando un retroscena su Tale e quale show. Ecco il concorrente che ha corteggiato più di tutti.

E’ già partita la nuova edizione di Tale e quale show, il programma di Rai 1, uno tra i più amati di sempre che è condotto da Carlo Conti. Il conduttore di certo non ha bisogno di fare degli stravolgimenti particolari per poter avere successo e per far si che il suo programma decolli visto che Tale e quale è sempre molto amato dai telespettatori italiani. Ad ogni modo, Carlo si è confessato e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv, facendo delle rivelazioni piuttosto importanti. Di cosa si tratta?

Tale e quale show, Carlo Conti fa una confessione inattesa

Carlo Conti ritorna in tv con il programma Tale e quale show, che nelle prime puntate ha già avuto un grandissimo successo. Il conduttore però, a pochi giorni dall’inizio del programma si è confessato e lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo tv. Carlo avrebbe confessato di aver tanto corteggiato Antonino, che come sappiamo, ha vinto la prima puntata imitando Marco Masini, esibendosi con la canzone “T’innamorerai”.

Il conduttore svela il personaggio che ha corteggiato più di tutti

Poi, il conduttore nel corso dell’intervista ha voluto fare un ringraziamento speciale ad una concorrente, ovvero Valeria Marini e poi anche ad Alessandra Mussolini che hanno accettato di prendere parte al programma e di mettersi in gioco. Il cast messo a punto da Carlo in questa edizione sembra essere piuttosto “stellare” ed ha già dato tante soddisfazioni. Del resto, il programma di Rai 1 è uno dei più amati di sempre e per questo Carlo ha deciso di non voler apportare modifiche.

I prossimi impegni di Carlo

Per riprendere le parole di Carlo, quest’ultimo ha paragonato Tale e quale ad un’automobile perfetta che ha bisogno periodicamente di un restyling e di rifiniture. Nel corso dell’intervista, poi, Carlo Conti ha voluto anche parlare di quelli che sono i progetti televisivi che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi. Una cosa è certa, ovvero che l’11 dicembre andrà in scena Natale e quale, ma sarà un’occasione per raccogliere fondi Telethon. A gennaio poi, è prevista l’edizione di Tali e quali.