Giovanni Ciacci umiliato da Alfonso Signorini che fuori di sè gli urla: “Non mentire”

0 SHARES Condividi Tweet

Una pagina triste quella che si vissuta al Grande fratello vip. Giovanni Ciacci è stato umiliato da Alfonso Signorini e poi al televoto flash è stato eliminato.

Nella giornata di ieri lunedì 3 ottobre 2021, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip e non sono mancati momenti di forte tensione. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, con il caso Marco Bellavia, praticamente in puntata è successo di tutto. La produzione e Alfonso Signorini non potevano rimanere indifferenti davanti al comportamento di tanti concorrenti. Sono state prese alcune decisioni molto importanti per alcuni concorrenti, una tra tutte Ginevra Lamborghini che è stata squalificata dal reality. E poi ancora, altro provvedimento, seppur non immediato per Giovanni Ciacci che è finito al televoto con altri concorrenti ma che è stato il più votato al televoto flash, ed ha dovuto abbandonare la casa.

Caso Marco Bellavia al Grande fratello vip, in puntata accade di tutto

Alfonso Signorini ieri ha dovuto affrontare una puntata davvero particolare. Il conduttore di certo non ha gradito in alcun modo come alcuni concorrenti si sono comportati nei confronti di Marco Bellavia, sottolineando come quello che ha visto è solo pregiudizio e ignoranza. Sicuramente in tanti lo hanno deluso, uno tra tutti il noto stylist che proprio Alfonso ha fortemente voluto nel suo programma. “Quello che ho visto è stata ignoranza e pregiudizio”, ha dichiarato ancora Alfonso.

Alfonso Signorini contro Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci, dopo essere stato tirato in causa, come uno dei pochi che ha maggiormente trattato male Marco, ha tentato di giustificarsi. Lo stylist avrebbe detto di non aver assolutamente capito che Bellavia avesse un disagio reale o comunque quello che davvero stava accadendo. Poi avrebbe detto di non aver capito, quando lo ha trovato a terra, se stava piangendo oppure stava pregando. A quel punto, Alfonso sarebbe andato su tutte le furie ed anche il pubblico in studio che ha iniziato a gridare contro il concorrente invitandolo ad uscire fuori dalla casa dicendo “Fuori, fuori, fuori”.

Il pubblico fischia e invita Ciacci ad uscire dalla casa

Anche Alfonso si è tanto arrabbiato con il concorrente e lo ha invitato a non dire più sciocchezze. “Almeno dì di avere sbagliato.. lo dico per te”. A quel punto Giovanni non ha potuto fare altro che scusarsi e dire di essere totalmente dispiaciuto per aver sottovalutato il problema.