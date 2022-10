Gf vip, Sonia Bruganelli non trattiene le lacrime

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata del 3 ottobre è accaduto di tutto. Le lacrime di Sonia Bruganelli, il commento al veleno di Fabrizio Corona e Simona Ventura.

Nella serata di ieri lunedì 3 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip e come potete immaginare è accaduto praticamente di tutto. La produzione è dovuta intervenire necessariamente dopo quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno della casa. Parliamo del fatto che alcuni coinquilini hanno messo in atto tutta una serie di comportamenti ritenuti offensivi e irrispettosi nei confronti di Marco Bellavia ovvero l’ex presentatore di Bim Bum Bam. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto e quali sono state le reazioni sia degli opinionisti del programma che di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che si sono espressi al riguardo.

Grande fratello vip, Marco Bellavia e la bufera intorno al suo abbandono

Il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello vip nei confronti di Marco Bellavia ha veramente scatenato una vera e propria bufera, sia dentro che fuori dalla casa del GF vip. Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 3 ottobre mostrando ai concorrenti quello che era stato il loro comportamento degli ultimi giorni nei confronti del loro ex coinquilino. Poi è stato mandato in onda anche il confessionale piuttosto drammatico di Marco Bellavia, dove in lacrime diceva di non riuscire ad andare avanti e di voler ritirarsi ed effettivamente poi sabato mattina ha lasciato la casa. Tra i vari concorrenti ci sono stati quelli che maggiormente si sono scagliati contro Marco Bellavia e parliamo di Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich, Gegia e Charlie Gnocchi.

Giovanni Ciacci eliminato

Diversi i provvedimenti che sono stati presi nei confronti di alcuni di questi concorrenti, ma ad averne la peggio è stata Ginevra che è stata squalificata ed è uscita in lacrime disperata dalla casa più spiata d’Italia. Gli altri sopracitati sono invece finiti al televoto Flash ed è stato il pubblico a decretare l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Diverse le reazioni da parte del pubblico e degli utenti del Web che si sono scagliati in primis contro Giovanni Ciacci, ma anche contro Gegia. Diverse le reazioni anche in studio e Sonia Bruganelli l’opinionista del reality si è particolarmente commossa e non ha nascosto la commozione.

La reazione di Sonia Bruganelli, il commento al vetriolo di Simona Ventura, Tina Cipollari e Fabrizio Corona

Alfonso Signorini poi ha interpellato Pamela Prati che con Marco Bellavia aveva intrecciato un rapporto piuttosto speciale. La showgirl ha riferito di sentire tanto dolore e di essere tanto dispiaciuta per non aver capito e non aver potuto aiutare così Bellavia. Giovanni Ciacci è stato uno dei concorrenti più attaccati anche da parte di colleghi e non di personaggi del mondo dello spettacolo come Simona Ventura, Tina Cipollari e Fabrizio Corona. Proprio quest’ultimo sui social, ha lasciato un commento piuttosto velenoso, sotto ad uno dei posti più recenti pubblicati sul profilo di Ciacci.