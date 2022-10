Flavia Vento su Totti lascia tutti a bocca aperta “Un giorno parlerò”

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia, Flavia Vento attipirata. La showgirl riceve il tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli per il presunto tradimento con Francesco Totti.

Questa sera a Striscia la Notizia ci sarà una consegna speciale per Flavia Vento, ovvero la showgirl e noto personaggio del mondo della televisione italiana. Durante la puntata del TG satirico di Canale 5 la nota opinionista è stata omaggiata di un famoso tapiro d’oro. Quest’ultimo è stato consegnato come sempre dall‘ inviato Valerio Staffelli che ha spiegato a Flavia Vento i motivi di questa speciale consegna.

Flavio Vento riceve il tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia

Flavia Vento, ovvero la nota opinionista e personaggio televisivo italiano ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia consegnato come sempre da Valerio Staffelli. I motivi sono legati a Francesco Totti ed i fatti risalgono esattamente al 2005, quando Fabrizio Corona aveva lanciato un gossip riguardo un presunto tradimento del noto calciatore un mese prima delle nozze proprio con lei. All’epoca pare che nessuno avesse creduto a questo tradimento, ma adesso che le cose sono cambiate tra Francesco e Ilary, si è tornati a parlare di quel presunto tradimento.

Flavia Vento e il presunto tradimento con Francesco Totti

Intanto, si continua a parlare di questa separazione del secolo tra Ilary Blasi e Francesco Totti e i due continuano a farti la guerra a distanza e anche attraverso i loro legali se le mandano a dire. Soltanto qualche giorno fa, la stessa Ilary Blasi aveva risposto alle dichiarazioni piuttosto pesanti e scioccanti rivelate da Francesco Totti nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere, replicando e dicendo che se avesse parlato sicuramente avrebbe rovinato oltre 50 famiglie.

La consegna del tapiro, le parole di Staffelli e la risposta di Flavia

Durante la consegna del tapiro, Staffelli avrebbe ribadito proprio questo concetto ovvero che Flavia è stata attapirata dopo le dichiarazioni di Ilary, ma a quel punto la showgirl avrebbe ribadito di non avere famiglia e di essere casta da 10 anni e che per questo motivo sicuramente la conduttrice non avrebbe fatto alcun tipo di riferimento alla stessa. Flavia Vento però ha aggiunto anche che un giorno molto probabilmente parlerà ed a quel punto qualcuno dovrà sicuramente chiederle scusa. Ovviamente per poter guardare il servizio completo di Striscia la notizia non dovrete far altro che seguire la puntata.