Gianluca Vacchi ancora nella bufera, la ex fa delle rivelazioni scomode

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Vacchi è finito ancora una volta al centro della bufera. La sua ex Giorgia Gabriele gli ha riservato nuove critiche.

Gianluca Vacchi è finito ancora una volta al centro della bufera, questa volta per delle accuse che sarebbero state mosse direttamente dalla sua ex fidanzata. Nei mesi scorsi, il noto imprenditore era finito al centro della bufera per alcune accuse mosse da ex dipendenti. A queste, adesso si sono unite quelle della sua ex fidanzata. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico la sua ex fidanzata?

Gianluca Vacchi, le accuse da parte della sua ex Giorgia Gabriele

Ebbene, torniamo a parlare di Gianluca Vacchi il noto imprenditore che nei mesi scorsi era stato accusato dall’ex governante e anche dal marito di quest’ultima per non aver saldato alcuni straordinari e le ferie non godute per parecchi anni. Questa causa va avanti già da parecchio tempo ed a queste accuse si sono anche aggiunte quelle dell’ex fidanzata Giorgia Gabriele. Quest’ultima ha parlato di attacchi di ira da parte del suo ex compagno nel momento in cui le cose non andavano come diceva lui, ovviamente dal punto di vista domestico e organizzazione dei suoi dipendenti.

Le dichiarazioni di Giorgia

Sono queste sostanzialmente le dichiarazioni rilasciate da Giorgia nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La Repubblica. Gianluca e la modella sono stati insieme per tre anni dal 2014 al 2017. A chiamarla a testimoniare è stata la governante Sarda che nel mese di ottobre del 2020 è stata licenziata da Gianluca. La modella ha dichiarato che in genere quando c’era bisogno, la governante veniva contattata anche a mezzanotte ed ha aggiunto che la stessa si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi, soprattutto seguiva la formazione del personale ed organizzava tutti i turni assicurando che la casa fosse quindi ben organizzata ed efficiente. La governante si occupava anche della gestione del denaro.

Le accuse dell’ex governante

Le accuse peggiori sono state quelle mosse dall’ ex governante e dal marito di quest’ultima, che hanno accusato Gianluca di non aver saldato straordinari e ferie non godute per diversi anni, chiedendo all’ imprenditore di pagare oltre 700 mila euro. Ancora ci sarebbe un’altra accusa, ovvero quella di aver lavorato in nero per 14 e 10 anni servendoli in totale per 22 e 17 anni con delle giornate lavorative che duravano anche fino a 15 ore.