Fabio Fazio diretto su Ilary Blasi: “Ecco ciò che le auguro”

Fabio Fazio in attesa di tornare al timone di Che tempo che fa, ha rilasciato un’interessante intervista, parlando anche di Ilary Blasi.

Fabio Fazio ovvero il conduttore della trasmissione Che tempo che fa in questi giorni ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto rilasciando una intervista in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva. Mancano ormai pochi giorni dalla messa in onda della ventesima edizione di Che tempo che fa che ufficialmente tornerà il prossimo 9 ottobre su Rai 3. Come sempre ad affiancarlo in questa avventura ci sarà lei Luciana Littizzetto. Prima dell’inizio però della stagione il conduttore ha rilasciato un’ intervista molto interessante a TV Sorrisi e Canzoni dove tra le tante cose ha parlato anche della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Fabio Fazio?

Fabio Fazio in attesa di tornare a Che tempo che fa, parla di Ilary e Francesco

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni Fabio Fazio in attesa di tornare con Che tempo che fa, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni parlando veramente tanti argomenti tra cui anche la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il conduttore avrebbe speso delle parole nei confronti della presentatrice Romana, ma per quale motivo?

Le parole di Fabio Fazio su Ilary Blasi

Non tutti forse ricorderanno che Ilary Blasi ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione proprio a Che tempo che fa come annunciatrice degli ospiti, dopo essere stata la letterina di Passaparola. Durante l’intervista il conduttore si è lasciato andare ad alcuni racconti di aneddoti relativi anche ad un’altra nota artista e attrice internazionale ovvero Uma Thurman. “Mi auguro che, oltre alla solida carriera che conosciamo, ritrovi presto la serenità anche nella vita privata”. Queste le parole dichiarate da Fabio Fazio parlando di Ilary Blasi la quale sarà stata sicuramente molto felice di averla ascoltate.

L’aneddoto del conduttore su Uma Thurman

Ad un certo punto, poi Fabio Fazio anche raccontato un aneddoto relativo a Uma Thurman, che tutti sappiamo essere una grande attrice a livello internazionale. Nell’intervista Fabio Fazio ha rilasciato anche delle anticipazioni sulla nuova stagione del programma. Parlando di ospiti il conduttore ha anticipato che ci sarà in studio Mara Maionchi, chiamata dopo che Orietta Berti ha rifiutato per passare al Grande Fratello vip.