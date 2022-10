Maria Teresa Ruta non si trattiene sulla delusione che le ha dato Patrizia Rossetti

0 SHARES Condividi Tweet

A parlare in queste ore, dopo quanto accaduto al Grande fratello vip, è stata lei Maria Teresa Ruta che nello specifico ha parlato della sua amica Patrizia Rossetti, dicendo di sentirtisi molto delusa da lei.

Sta facendo parecchio discutere quello che sta accadendo e che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello vip. Marco Bellavia è stato il protagonista indiscusso al momento di questa edizione numero 7 del reality di Canale 5. Lo scorso sabato, l’ex presentatore di Bim bum bam ha deciso di ritirarsi dopo che il gruppo lo ha bullizzato, non riuscendo a capire che effettivamente stesse male e avesse bisogno di aiuto.

Marco Bellavia bullizzato e criticato al Grande fratello vip

Sono stati tanti coloro che lo hanno bullizzato e che non lo hanno aiutato, anzi lo hanno criticato e isolato. Tra questi pare ci fosse anche lei Patrizia Rossetti che nella serata di lunedì è finita al televoto Flash insieme ad altri concorrenti. In tanti non si aspettavano un comportamento tale da parte di Patrizia Rossetti ed a parlare nelle scorse ore è stata Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha rilasciato una intervista al settimanale Nuovo TV ed ha espresso il suo punto di vista al riguardo.

Maria Teresa Ruta spara a zero contro Patrizia Rossetti

Sono stati in tanti ad essersi resi protagonisti di una pagina molto brutta del Grande Fratello vip. Molti i concorrenti di questa edizione del programma, che dicono di non aver affatto capito che Marco Bellavia avesse tanto bisogno di aiuto. A finire sotto l’occhio del ciclone è stata Patrizia Rossetti che sembra abbia deluso tante persone tra cui Maria Teresa Ruta, la quale si è anche sfogata sul settimanale Nuovo TV. La madre di Guenda Goria ha sottolineato come le parole utilizzate da Patrizia siano state per lei un grande dolore, proprio lei che lo scorso anno aveva accusato Maria Teresa Ruta di aver perso la dignità.

Il commento dell’ex gieffina

“Ci sono rimasta male”, questo quanto dichiarato da Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha raccontato come prima di iniziare il reality abbia avuto modo di parlare con Patrizia, ma anche con altri concorrenti come Giovanni Ciacci e Gegia, proprio coloro che sono stati al centro della critica e della polemica per il comportamento tenuto nei confronti di Marco Bellavia. Maria Teresa Ruta ha fatto sapere di aver parlato con loro ed avergli dato anche dei consigli sul come farsi conoscere dal pubblico del Grande Fratello A poco a poco. A quanto pare però, i suoi consigli non sono valsi a nulla. Il giornalista poi le ha chiesto che cosa direbbe a Patrizia Rossetti qualora potesse avere con lei un confronto. Maria Teresa Ruta ha dichiarato che sicuramente le direbbe che la dignità rimane, qualsiasi cosa faccia, rimanendo sempre se stessi e non attaccando e denigrando gli altri così come è accaduto in questa ultima settimana Grande Fratello vip.