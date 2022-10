Ilary Blasi in una Instagram stories tagga Totti e il web si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha provocato il suo ex marito, pubblicando una Instagram stories davanti al negozio Rolex. Poi lo tagga.

Si continua a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e della loro separazione dopo l’annuncio arrivato esattamente allo scorso mese di luglio. In questi mesi, se ne sono dette di tutti i colori e tante sono state le indiscrezioni riguardo alcuni possibili motivi che hanno portato i due a separarsi. Proprio nelle ultime settimane è stato Francesco Totti a rompere il silenzio ed a rilasciare una intervista che ha fatto tanto parlare.

Francesco Totti accusa Ilary di avergli rubato i Rolex

Tra le tante cose, Francesco ha accusato Ilary, dicendo che quest’ultima gli ha portato via alcuni Rolex che la conduttrice gli avrebbe soffiato con l’aiuto dell’ex suocero. A distanza di qualche giorno, ecco che Ilary ha voluto provocare l’ex marito e lo ha fatto pubblicando una instagram-stories piuttosto significativa e provocatoria. Addirittura in questa storia Ilary avrebbe taggato l’ex marito.

Una Instagram Stories particolare e provocatoria per Ilary

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Ilary Blasi nella giornata di ieri avrebbe pubblicato su Instagram una Stories in cui si vede la stessa davanti ad un negozio Rolex, in pieno centro a Roma. Dopo essersi abbassata gli occhiali, la conduttrice avrebbe mimato un gesto e poi avrebbe anche taggato l’ex marito e Striscia la Notizia. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, era stato Francesco Totti ad accusare Ilary di aver svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo anche i suoi Rolex, compreso di garanzia.

La Instagram Stories di Ilary davanti al negozio dei Rolex, poi tagga l’ex marito

Ilary ha voluto quindi scherzare su questo tema, facendo questa Instagram Stories taggando non soltanto Francesco Totti ma anche Striscia la notizia e la nota speaker radiofonica Francesca Manzini. Subito dopo questa Instagram Stories, Ilary ne avrebbe pubblicata un’altra, questa volta direttamente dal tavolo del ristorante dove a rispettarla c’era Alessia Solidani la sua storica amica e parrucchiera che nei giorni scorsi è stata citata da Francesco Totti come persona che ha fatto da tramite tra Ilary e il suo presunto amante. Ad ogni modo, l’Instagram stories di Ilary ha fatto tanto sorridere tutti quanti. La sua è stata una provocazione, ma cosa avrà voluto dire?