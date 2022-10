Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gela l’ospite “Non voglio sentire ciò che hai detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha gelato l’ospite, Sveva Casati Modigliani che si è lasciata andare ad una frase shock.

Nella giornata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone. La trasmissione in questione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 14. Come sempre, gli ospiti in studio sono stati davvero tanti e tra questi anche Sveva Casati Modigliani. Quest’ultima non ha rilasciato un’intervista molto interessante e alcune sue dichiarazioni hanno lasciato la conduttrice davvero senza parole. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita in studio Sveva Casati Modigliani

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri, Serena Bortone ha ospitato nel suo studio Sveva Casati Modigliani, la nota scrittrice autrice di romanzi Rosa. Ad un certo punto quest’ultima ha fatto alcune dichiarazioni sull’amore che hanno lasciato parecchio perplessa la conduttrice ed anche tutti gli altri ospiti presenti in studio.

La scrittrice si lascia andare ad una frase che ha lasciato senza parole

La scrittrice ha parlato dell’amore e ha sottolineato come amare renda la vita meno dura, proprio perché è uno dei sentimenti più belli ed appaganti della vita, ma ha sottolineato che questo avviene soltanto ad una condizione ovvero che ci si ami tra giovani. Queste parole hanno spiazzato davvero tutti i presenti in studio a cominciare dalla conduttrice a finire agli ospiti stabili del programma, Jessica Morlacchi e Memo Remigi. Quest’ultimo nello specifico ha dichiarato di essere totalmente lontano dal pensiero della scrittrice, dichiarando che innamorarsi ad 80 anni rappresenta uno dei traguardi più belli della vita.

La reazione di Serena Bortone

Molto perplessa Serena Bortone la quale rivolgendosi alla sua ospite avrebbe detto “No no no, questa non la voglio sentire. Perché? Non ci si innamora a qualunque età?”. La conduttrice poi ha aggiunto che il mondo è bello perché è vario e che ognuno di noi è libero di fare e di dire quel che vuole. A parte questa frase che ha lasciato parecchio perplessi la Casati ha rilasciato ad Oggi un altro giorno, un’intervista molto interessante confessando anche come questo non sia un buon periodo per poter essere felici, vista la pandemia, la guerra e adesso la grande crisi.