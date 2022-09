Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna con il botto, in studio con lei due personaggi amatissimi

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Serena Bortone è pronta a tornare con una nuova stagione di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Due i nuovi ingressi nel cast.

Serena Bortone, la nota conduttrice nonché una tra le più amate degli ultimi tempi è pronta a tornare con il suo programma Oggi è un altro giorno. Questo andrà in onda proprio lunedì 5 settembre su Rai 1 sempre al solito orario, ovvero intorno alle ore 14. Tante le novità per questa nuova stagione del programma che è uno dei più seguiti ed amati dai telespettatori italiani.

Serena Bortone torna con Oggi è un altro giorno lunedì 5 settembre

La stagione televisiva ormai è praticamente iniziata e sono tanti i programmi che prenderanno il via proprio in queste ore. Tra i tanti non poteva mancare lei Serena Bortone la quale con il suo programma Oggi è un altro giorno ha ottenuto dei successi davvero straordinari negli anni passati, tanto da essersi guadagnata la riconferma. Il programma inizierà il prossimo lunedì 5 settembre e andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.

Due nuovi ingressi nel cast

Sono tante le novità che sono state annunciate nei giorni scorsi come ad esempio i due nuovi ingressi nel cast. Parliamo di Francesco Oppini conosciuto per essere il figlio di Alba Parietti ma anche un telecronista sportivo nonché ex gieffino che ha preso parte al Grande Fratello vip 2 anni fa. Nel cast troveremo anche Laura Freddi una nota showgirl ed anche conduttrice anche lei ex concorrente del reality di Canale 5. Non mancheranno in trasmissione gli ospiti che sono ormai da tempo presenti nel cast come Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi ed Antonio Mezzancella.

Anticipazioni sulla prima puntata di lunedì 5 settembre

Riguardo proprio la prima puntata è stato già annunciato l’ingresso in studio di ospiti molto interessanti come Paola Gassman e Ugo Pagliai in occasione del centenario della nascita di Vittorio. In studio, seppure in collegamento da New York, ci sarà anche la secondogenita Vittoria. Un omaggio quindi a Vittorio Gassman che sarà il protagonista di questa prima puntata di Oggi è un altro giorno. Nella seconda parte della puntata poi si parlerà della situazione politica italiana in occasione delle elezioni della prossima domenica 25 settembre.