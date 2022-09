Selvaggia Lucarelli e Maria Grazia Cucinotta, botta e risposta al veleno, la Lucarelli: “Molto male”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Maria Grazia Cucinotta, duro botta e risposta tra le due sui social. La stoccata dell’attrice e la replica della giornalista.

Selvaggia Lucarelli la conosciamo bene per essere una giornalista ma anche giudice di Ballando con le stelle e sappiamo che molto spesso accende delle polemiche soprattutto sui social network. Negli anni passati si è scagliata contro diversi e noti personaggi del mondo dello spettacolo, in primis Chiara Ferragni e Fedez. Nell’ultimo periodo la Lucarelli si è anche scagliata contro Vanessa Incontrada ma questa volta pare che abbia trovato un nuovo obiettivo. Chi? Cosa?

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro alcuni genitori di “figli malati”

Nello specifico la giornalista si è scagliata contro i genitori che molto spesso utilizzano i figli che hanno dei problemi di salute per guadagnare e avere visibilità soprattutto sui social network. Stando a quanto riferito proprio dalla giornalista, per molti genitori mostrare i figli malati è diventato un business ovviamente sui social, tanto da arrivare a sponsorizzare prodotti o indurre i bambini a prendere parte ad alcuni video su temi piuttosto importanti ed anche molto delicati.

Un futuro per Melissa, racconta fondi per una bambina malata di Sma di tipo 1

In queste ore a scagliarsi contro Selvaggia Lucarelli è stata una nota attrice siciliana ovvero Maria Grazia Cucinotta la quale ha lasciato un commento sulla pagina Un futuro per Melissa. L’attrice ha preso le difese dei genitori della piccola ed ha voluto lasciare quindi questo commento sulla pagina di Raccolta fondi creata da Rossana e Pasquale. Quest’ultimi sono i genitori di Melissa una bambina affetta da Sma di tipo 1, i quali stanno tentando di racimolare più denaro possibile per poter dare alla bambina le giuste e adeguate cure su Instagram.

Sembra che Selvaggia un po’ di tempo fa avesse tentato di contattare i due genitori senza ricevere alcuna risposta. Dopo i dubbi sollevati dalla stessa giornalista però i genitori hanno invitato Selvaggia a recarsi nella loro casa in Puglia per mostrare la documentazione che possa attestare la regolarità di questa raccolta fondi e lo hanno fatto pubblicando un post che è stato commentato proprio da Maria Grazia Cucinotta. Le parole di quest’ultima però hanno inevitabilmente scatenato la rabbia della Lucarelli.

Il commento di Maria Grazia Cucinotta, la replica di Selvaggia

“Cari Rossana e Pasquale. Sono senza parole. Non capisco a quale titolo dobbiate dare spiegazioni ad una persona che neanche conoscete di come state cercando di salvare la vita di Melissa. Io credo che bisognerebbe andare sul posto e capire cosa significa avere un figlio malato. I sacrifici che si fanno per cercare di assicurargli la salute. Io sono e sarò sempre con voi e soprattutto con Melissa!”. Questo il commento di Maria Grazia Cucinotta. Ecco la replica di Selvaggia, arrivata praticamente dopo pochi minuti. “Molto male Maria Grazia Cucinotta. E ho un nome e una professione, non sono una persona”, questo quanto scritto dalla Lucarelli.