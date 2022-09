Oggi è un altro giorno, Serena Bortone diretta su Romina Power: “Mi è preso un colpo”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone pronta a tornare con Oggi è un altro giorno. La conduttrice svela alcuni aneddoti e cita l’intervista di Romina Power.

Il prossimo lunedì 5 settembre 2022 avrà inizio il programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno una riconferma, dunque, per la nota conduttrice che torna al timone del programma targato Rai 1 dopo il successo ottenuto la scorsa stagione. La Rai ha voluto puntare nuovamente su questo programma che ha avuto anche picchi del 20% di Share. Adesso Serena è pronta per questa nuova avventura e ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Magazine Gente. Alcune dichiarazioni rilasciate da Serena hanno lasciato un po’ perplessi soprattutto quelle su Romina Power. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Serena Bortone torna al timone di Oggi è un altro giorno

In attesa del ritorno con Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha rilasciato un’intervista al Magazine Gente, svelando quali sono state per lei le interviste più indimenticabili avvenute del suo studio. Ebbene, la conduttrice ha sicuramente citato l‘intervista rilasciata da Romina Power la quale si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto sorprendenti. Ricordiamo che durante l’intervista l’ex moglie di Albano Carrisi ha parlato della madre che aveva dato della droga, ovvero LDS al re di Giordania, una rivelazione davvero scioccante.

L’intervista più scioccante per Serena che parla di Romina Power

“Mi è preso un colpo. L’aneddoto era pazzesco, erano gli anni ’60, l’epoca della sperimentazione delle droghe, la mamma di Romina che mette delle gocce di LDS nel tè del re… Alla fine ho voluto ricordare che le droghe sono nocive e non vanno usate.” Queste le parole dichiarate da Serena Bortone nel corso dell’intervista. Poi la conduttrice di Rai 1 ha anche sottolineato il fatto che durante le ultime due edizioni di Oggi è un altro giorno sicuramente non sono mancati in momenti divertenti, ma anche quelli di forte emozione e di tensione.

Il segreto di Serena sul successo del suo programma

La Bortone poi ha svelato qual è il suo segreto per mettere le persone a proprio agio nel suo studio e portarle al punto tale da confidare qualcosa anche di molto intimo e privato. “Ascolto tanto senza pregiudizi. Se fai così la vita ti riserva un sacco di sorprese. Sono curiosa, è la mia natura. Ricevere le confidenze delle persone mi fa sentire importante e utile ai loro occhi“. Il giornalista avrebbe tentato di estorcere qualche informazione sulla sua vita privata ma così come è accaduto in altre occasioni, Serena ha risposto: “Non parlo della mia vita privata. Tranquilli, se mi fidanzato, lo saprete. Lo dico prima a mia mamma e poi a voi”.