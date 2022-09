Manuel Bortuzzo, il papà Franco attacca Novella 2000: “Falsa intervista” e Alessi replica: “Abbiamo gli audio”

0 SHARES Condividi Tweet

Franco Bortuzzo è finito al centro della bufera dopo che aver rilasciato un’intervista parlando del figlio Manuel e della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel nei giorni scorsi è tornato a parlare del figlio e della sua esperienza al Grande fratello lo scorso anno. Ebbene, alcune sue parole sono state fraintese e di conseguenza, è scoppiata l’ennesima polemica sui social. Ma cosa aveva riferito il padre di Manuel?

Franco Bortuzzo rilascia un’intervista ma le parole sul Gf vip scatenano la polemica

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel l’ex gieffino nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha parlato del figlio e della sua esperienza al Grande fratello vip. Non solo, Franco ha parlato anche della storia d’amore nata tra Manuel e Lulù Selassiè che però ha definito solo una “semplice coinquilina” conosciuta durante il reality. Poi aveva anche aggiunto che questa esperienza all’interno del programma di Canale 5 sicuramente non è stata la migliore per lui, per le dinamiche che si sono venute a creare. Queste parole hanno fatto storcere il naso a molti utenti social che hanno criticato il padre del nuotatore. Su Instagram, Franco ha voluto parlare ancora una volta per cercare di frenare questa polemica, parlando di false interviste e di “passaggi di parole non veritiere”.

Le parole di Franco che accusa “False interviste”

“False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”. Questo quanto dichiarato dal padre dell’ex gieffino. Dopo la replica di Franco, però, Novella 2000 ha voluto replicare e lo ha fatto a muso duro, contraddicendo le sue parole.

La replica del giornale Novella 2000

“Spiace molto che dopo l’ultima intervista a Franco Bortuzzo uscita su Novella, il papà di Manuel abbia espresso contrarietà per come le sue parole sono state riportate dal nostro settimanale. Quell’intervista, a firma di Armando Sanchez, è apparsa su molte altre testate finendo in un vortice di voci che possono averla distorta. Certo, a travisare le dichiarazioni di Bortuzzo non può essere stata proprio Novella, che ha verificato più volte le registrazioni audio con il materiale andato in stampa. È vero che, talvolta, il parlato ha un effetto inaspettato quando lo si trasferisce per iscritto, ma data l’amicizia di Novella con Manuel Bortuzzo e il papà Franco, la nostra testata non avrebbe avuto motivo di usare persone che ha sempre sostenuto per soddisfare la sete di polemiche della Rete. Novella, nella persona del direttore Roberto Alessi, si è immediatamente messa in contatto con Bortuzzo. Chiedendogli se desiderasse ulteriore spazio per rettificare qualcuna delle sue precedenti esternazioni, il papà di Manuel ha però preferito non intervenire”. Queste le parole diffuse da Novella 2000.