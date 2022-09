Sonia Bruganelli lascia tutti a bocca aperta: “Vado via di casa e porto con me mia figlia più piccola”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, in attesa del suo ritorno in tv fa una confessione davvero inaspettata. “Io e Paolo dormiamo in case separate”, ha dichiarato la moglie del conduttore.

Sonia Bruganelli torna a parlare della sua storia d’amore con Paolo Bonolis. I due stanno insieme da tanti anni ormai e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Adesso, da un pò di tempo a questa parte si parla di una possibile crisi tra i due che però è stata prontamente smentita. Adesso a parlare è stata proprio lei, Sonia la quale ha detto le cose come stanno.

Sonia Bruganelli, la confessione inaspettata sul rapporto con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, nota imprenditrice e showgirl italiana in questi giorni è tornata a parlare della sua storia d’amore con Paolo Bonolis. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, Sonia pare abbia parlato del rapporto con il marito, facendo una confessione davvero scioccante. Sonia infatti avrebbe che effettivamente lei e Paolo vivono in due case separate e che questo è il segreto per poter vivere insieme e continuare ad essere una coppia.

Le parole di Sonia

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia [la figlia più grande, ndr] resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”. Queste le parole dichiarate da Sonia che ha fatto finalmente luce sul rapporto con il noto conduttore, dopo le tante indiscrezioni trapelate in quest’ultimo periodo.

La moglie di Paolo torna in tv per il secondo anno consecutivo al Gf vip

Poi, sempre nel corso della stessa intervista, Sonia ha parlato del suo ritorno in tv ovvero al Grande fratello vip come opinionista per il secondo anno consecutivo. Inizialmente Sonia aveva assicurato che non avrebbe più ripetuto questa esperienza, ma poi ha cambiato idea e proprio per questo è stata più volte accusata e criticata. “Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me“, questo quanto dichiarato da Sonia. La stessa ha anche motivato la decisione di voler tornare al Gf vip. “I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto… Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata.”